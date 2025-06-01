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الترفيه

باسم سمرة بطل «بنات فاتن»

باسم سمرة بطل «بنات فاتن»
2 يونيو 2025 01:34

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يجسّد باسم سمرة دور البطولة في الفيلم الجديد «بنات فاتن»، ويؤدي فيه شخصية زوج يعيش تحديات الحياة الزوجية، وسط ضغوط مادية ونفسية تتعلق بمستقبل ابنتيه، في إطار درامي يتناول العلاقات الأسرية وتعقيداتها.
تشاركه في بطولة «بنات فاتن» الممثلة يسرا، وهو من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.
ويواصل سمرة تصوير مشاهده في فيلم «برشامة»، وهو عمل اجتماعي يمزج بين الكوميديا السوداء والدراما الإنسانية، وتدور أحداثه حول شاب يواجه أزمات معيشية معقدة، تدفعه إلى اتباع أساليب غير مألوفة لتجاوز واقعه الصعب. مع تسليط الضوء على معاناة المواطن البسيط في مواجهة ضغوط الحياة اليومية. العمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته هشام ماجد وريهام عبد الغفور.
وتعاقد سمرة مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلمين جديدين، هما «أحلام سلطان المنسي»، تأليف وإخراج محمد ناير، و«حتة أنتيكة» الذي ينتمي إلى إطار الفانتازيا، ويستعرض تحولات الفن والمجتمع عبر فترات زمنية تمتد من ثلاثينيات القرن الماضي حتى العام الجاري، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، وصبري فواز.

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