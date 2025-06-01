ذكاء اصطناعي جديد يتفاعل مع الفيديوهات

سان فرانسيسكو (وام)



تطور شركة أوديسي الناشئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي نموذج ذكاء اصطناعي جديداً يتيح للمستخدمين «التفاعل» مع الفيديوهات التي يتم بثها مباشرة، وبث عوالم تفاعلية ثلاثية الأبعاد. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة أتاحت «نسخة أولية» من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يولد ويبث لقطة فيديو كل 40 ميلي ثانية «تعادل واحداً على ألف من الثانية». ومن خلال أدوات التحكم الأساسية يمكن للمشاهدين استكشاف مناطق عديدة داخل الفيديو، كما يحدث في ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد.