منة شلبي.. تعيش نشاطاً فنياً

سعيد ياسين (القاهرة)



بعدما غابت عن الدراما التلفزيونية منذ تقديمها مسلسل «تغيير جو» عام 2023، تعيش منة شلبي حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام جديدة، من المقرر أن تعرض في صالات السينما المحلية والعربية قريباً.

وأشارت منة إلى أنها انتهت من تصوير دورها في فيلم «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال 4 قصص متنوعة تعكس تقلبات العلاقات العاطفية وتعقيدات الحب الحديث، ويشاركها بطولته محمد ممدوح، كريم فهمي، وجيهان الشماشرجي، وهو عن قصة لمحمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، وإخراج هادي الباجوري.

وأوضحت، أنها تنتظر عرض فيلم «فرقة الموت»، الذي يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، خلال حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويتناول قصة ضابط يدخل في صراعات مع شخص خارج على القانون، ويشاركها بطولته أحمد عز وآسر ياسين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. ونوهت منة بأنها تواصل تصوير باقي مشاهدها من فيلم The Seven Dogs مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.