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أبناء الإمارات يستكشفون حضارة اليابان

أبناء الإمارات يستكشفون حضارة اليابان
4 يونيو 2025 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية رحلة علمية لوفد من طلابها برئاسة الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير الجامعة، إلى اليابان بالتعاون مع جامعة طوكيو. واطّلع الوفد خلال الزيارة على التقاليد الثقافية والفنية والدينية الآسيوية، وقام بزيارة دور العبادة المهمة للأديان الإبراهيمية في العاصمة طوكيو ومدينتي كيوتو وأوساكا، وتعرف الطلاب على تاريخ التعددية الدينية في اليابان. كما شملت الزيارة جولة في القصر الإمبراطوري، وزيارة حرم «كومابا» في جامعة طوكيو، إلى جانب لقاء أكاديمي مع طلبة مركز دراسات الشرق الأوسط في الجامعة. كما زار الوفد جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 بأوساكا، وسفارة الدولة في طوكيو، حيث كان في استقبالهم شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. 
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان: إن الرحلة تأتي في إطار البرامج العلمية والثقافية والمعرفية التي تنظمها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حرصاً منها على انفتاح طلابها على ثقافات العالم الأخرى، والتعرف على مسيرة البشرية والقواسم المشتركة التي تجمع بينها، وتأثير الأديان على حياة الناس على مر التاريخ والعصور. وأضاف: «كانت الزيارة فرصة للطلاب للوقوف عن كثب على الحضارة اليابانية وتأثيرها التاريخي والتعرف على مظاهر الممارسات الدينية والفلسفة الشرقية».

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