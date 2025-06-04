«عيد الأضحى في أبوظبي».. تجارب ثقافية وفعاليات ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد) تنطلق احتفالات «عيد الأضحى» في أبوظبي ببرنامج متنوع من التجارب الثقافية والفعاليات الترفيهية وعروض فنون الطهي الاستثنائية، التي تدعو أفراد العائلة والأصدقاء إلى الاستمتاع بأجمل الأوقات، وصناعة ذكريات لا تنسى في مختلف أنحاء أبوظبي.

يكتشف زوار المجلس في «بيت الحرفيين» تقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة، ويتذوقون أشهى الأطباق والحلويات الشعبية، وتتضمن الأنشطة تجارب نقوش الحناء، وركن تصفيف الشعر للفتيات، مع توزيع العيدية. وتبدأ الفعالية من 4 عصراً وتستمر حتى 8 مساءً أول أيام العيد، ومن 9 صباحاً حتى 8 مساءً في اليومين التاليين.

ويحتضن موقع الحصن في قلب العاصمة أبوظبي، باقة من الفعاليات الثقافية والاحتفالية المميزة على مدار 3 أيام العيد، بما في ذلك توزيع الهدايا والعيدية على الأطفال. وتقام الاحتفالات من 4 عصراً حتى 8 مساءً أول أيام العيد، ومن 9 صباحاً حتى 8 مساءً في اليومين التاليين.

وتستضيف منارة السعديات خلال العيد سوقاً ليلياً جميلاً، حيث يلتقي أفراد المجتمع بالإبداع والثقافة الإماراتية. ويستمتع الزوار والعائلات بالأجواء النابضة بالحياة، ويتعرفون على الحرف اليدوية الشعبية، فضلاً عن الأنشطة المخصصة للأطفال، بجانب تناول أشهى المأكولات من أكشاك الطعام المتنوعة. يفتح السوق أبوابه من 4 عصراً حتى 8 مساءً أول أيام العيد، ومن 10 صباحاً حتى 8 مساءً في اليومين التاليين.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية طوال عيد الأضحى وموسم الصيف حتى 30 سبتمبر، مع عرض «الدخول المجاني للأطفال» في جزيرة ياس. وتحظى العائلات بأجمل اللحظات أثناء عطلة العيد في مدن ياس الترفيهية، خلال تحدي السرعة في «عالم فيراري أبوظبي»، أو خوض مغامرة شائقة في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، أو«استكشاف عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والتعرف على البيئة البحرية في «سي وورلد أبوظبي».

وتنتظر الأطفال والعائلات تجربة ترفيهية رائعة في عرض «ديزني جونيور لايف أون تور: هيا نلعب» خلال الفترة من 6 – 8 يونيو في الاتحاد أرينا، حيث يقضون أحلى الأوقات مع شخصيات ديزني المحبوبة، ميكي ماوس وميني ماوس وآريل إلى جانب سبايدي وأصدقائه، ويشاركونهم الغناء والرقص واللعب.

وتكتسب احتفالات عيد الأضحى طابعاً فريداً في المواقع الثقافية في منطقة العين، ومن بينها قلعة الجاهلي وقصر المويجعي وواحة العين، والتي تتضمن توزيع هدايا مستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة.