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الترفيه

عيد «عائلي» في حديقة العين

عيد «عائلي» في حديقة العين
5 يونيو 2025 01:39

العين (الاتحاد)

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين باقة مميزة من التجارب العائلية والفعاليات الترفيهية التي تمزج بين المتعة والتعليم، ضمن أجواء طبيعية فريدة تُناسب جميع أفراد العائلة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقدم الحديقة أيام العيد، برنامجاً حافلاً بالأنشطة التفاعلية التي تُسلّط الضوء على الحياة البرية والتنوع البيولوجي الذي تحتضنه. وتشمل الفعاليات رحلة مشوّقة في «سفاري العين الأفريقية»، وورشاً تعليمية للأطفال في مركز الأبحاث التابع لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وأنشطة تلوين القصص، وتأليف قصة «السلاحف».

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