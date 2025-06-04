جزيرة ياس تطلق برنامجها الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف مدن ياس الترفيهية «مخيم جزيرة ياس الصيفي»، البرنامج المبتكر الذي يعيد تصور عطلة الأطفال الصيفية بأسلوب يجمع بين التعلم والترفيه. ويقام المخيم في الفترة من 7 يوليو حتى 22 أغسطس، من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 9:00 صباحاً و2:00 ظهراً، ويقدم للمشاركين الصغار 5 أيام حافلة بالتجارب التعليمية التفاعلية داخل أبرز المدن الترفيهية على جزيرة ياس. ويجمع المخيم الصيفي بين المتعة والاكتشاف، ليوفر منصة فريدة للأطفال لاكتشاف العلوم، ورواية القصص، والأحياء البحرية، والفيزياء، من خلال أنشطة عملية مصممة لتحفيز الفضول، وتعزيز التفكير الإبداعي.



مغامرات مبتكرة

ضيوف «عالم فيراري» على موعد مع تجارب متكاملة تجمع بين مشاعر السرعة والحماس والإبداع، ضمن برنامج صيفي حافل بالتحديات والأنشطة المتنوعة. تنطلق الفعالية بتحديات جماعية مميزة تتيح الفرصة لخلق صداقات جديدة، تتبعها مغامرة شائقة مصممة كرحلة بحث مليئة بالألغاز والمفاجآت. وسيتمكن الضيوف الصغار من إطلاق العنان لمخيلتهم وتصميم الألعاب والأفعوانيات الخاصة بهم، المستوحاة من عالم فيراري المليء بالمنعطفات القوية والحلقات المذهلة. كما يمكنهم استكشاف مهاراتهم بالألعاب الإلكترونية في «عالم فيراري إي سبورتس آرينا». وسيتواصل اليوم بعروض مباشرة ولقاءات حصرية مع عدد من النجوم، فيما سيستمتع المشاركون الصغار بوجبات غداء شهية مستوحاة من المطبخ الإيطالي، تمنحهم الطاقة اللازمة لمتابعة مغامراتهم بحيوية ونشاط.







تجارب مائية

يتمكن المشاركون في فعالية «مخيم جزيرة ياس الصيفي» من المشاركة في تجربة مائية مشوقة داخل «ياس ووتروورلد»، والتي تجمع بين المغامرة والترفيه والاستكشاف الثقافي. يبدأ اليوم بلعبة Splash and Match التفاعلية، التي تسهم في تعزيز روح العمل الجماعي، وتشجع على التعارف والتواصل، يليها جولة حماسية بين المنزلقات والتحديات المائية. كما ستتاح الفرصة أمام الأطفال لإطلاق العنان لمخيلتهم من خلال تصميم معالم مائية من وحي خيالهم، في أنشطة تجمع بين اللعب والتعبير الفني. وتتواصل هذه التجربة المميزة مع فعالية «لؤلؤة الماضي» التي يتعرفون خلالها على التراث البحري الإماراتي، من خلال اكتشاف كنوز مخفية داخل أصداف اللؤلؤ، في جلسة تعليمية تفاعلية تعكس غنى الموروث المحلي. ومع حلول منتصف اليوم، يستمتع الأطفال بوجبات لذيذة ومشروبات منعشة لتجديد الطاقة والحيوية.



أبطال «السوبر هيروز»

يحظى الضيوف الصغار في «عالم وارنر براذرز» بتجربة صيفية مستوحاة من عالم أبطال «السوبر هيروز» وقصصهم المحبوبة، ضمن مغامرة استثنائية تجمع بين الترفيه والإبداع. تبدأ الأنشطة بجلسات تفاعلية مليئة بالحيوية، تشمل تمثيليات صامتة تجسد شخصيات الأبطال، ليتحول الأطفال بعدها إلى محققين صغار في مهمة لاستكشاف أرجاء المدينة وكشف الأدلة والأسرار. ويواصل الأطفال رحلتهم عبر معالم المدينة الترفيهية لاستخدام الفنون والقصص لرسم ملامح مغامراتهم الخاصة. كما سيحظى الأطفال المشاركون بوجبة غداء مستوحاة من أجواء المخيم، والتي ستمنحهم دفعة من الطاقة والحيوية. وتشمل الأنشطة الحرفية أيضاً فقرة تصميم الأقنعة والملابس الخاصة بشخصيات «السوبر هيروز»، قبل ختام اليوم بعرض مسرحي مباشر يجمع شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، تتبعه لقاءات حصرية تتيح للأطفال التفاعل مع شخصياتهم المفضلة في تجربة تبقى في الذاكرة.



عجائب المحيطات

يخوض الأطفال المشاركون في «مخيم جزيرة ياس الصيفي» تجربة تعليمية تفاعلية في «سي وورلد»، حيث ينطلقون في مغامرة غنية بالمعلومات والاستكشاف داخل عالم الحياة البحرية. يبدأ اليوم بنشاط تفاعلي جماعي يعزز التواصل، تتبعه جلسات حركة مستوحاة من الكائنات البحرية تجمع بين اللعب والتعلم. وتتواصل التجربة مع مجموعة من الأنشطة المصممة بعناية لتناسب الفئات العمرية المختلفة، من ابتكار ألعاب لوحية مستوحاة من أعماق المحيط، إلى تصميم كائنات بحرية ملونة باستخدام مواد معاد تدويرها، بما يعزز الوعي البيئي والإبداع في آنٍ واحد. وتتاح الفرصة للأطفال الصغار المشاركين في المخيم للاستمتاع بعدد من اللقاءات عن قرب مع الأحياء البحرية وإطعام أسماك الراي وأسود البحر، ولقاء حيوان الأطوم «ملقوط» الذي أنقذ، في تجربة تسهم في ترسيخ الوعي والمعرفة بعالم المحيطات. كما يوفر استكشاف أحواض الأسماك المتنوعة فرصة فريدة للتعرف إلى النظم البيئية الغنية. وتتخلل البرنامج استراحة غداء مخصصة للأطفال، تعيد إليهم النشاط، وتحافظ على حماسهم لمواصلة يوم مليء بالاكتشافات المائية والتجارب الملهمة.







التسلق والطيران الداخلي الحر

يخوض الأطفال المشاركون في المخيم الصيفي تجربة استثنائية في «كلايم أبوظبي»، في يوم مصمم لبناء الثقة وتعزيز المهارات البدنية والعقلية. تبدأ التجربة بأنشطة إحماء تفاعلية تحفز الحماس والاستعداد، تليها مغامرة مميزة تمزج بين المتعة والتعرف على مبادئ الطيران من خلال تجارب مباشرة. ويواصل الأطفال يومهم بالتحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الداخلي الحر في العالم، حيث يتعلمون التحكم والتوازن في بيئة آمنة ومحفزة. ومع تصاعد مشاعر الحماس، سيخوض الأطفال تحديات تسلق الجدران الداخلية المصممة لتناسب مختلف مستويات المهارة، ما يعزز لديهم القوة وخفة الحركة والتركيز مع كل صعود. كما يستمتع المشاركون بوجبة غداء مغذية ومناسبة للأطفال، تمنحهم طاقة متجددة وفرصة لمشاركة قصصهم والاحتفال بإنجازاتهم الصغيرة، قبل أن يختتم اليوم بعرض مبهر يقدمه مؤدون محترفون، ليضيف لمسة مميزة ويترك انطباعاً لا يُنسى لدى الأطفال.