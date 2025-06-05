جمعة علي يطلق «أول لقى» اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يواصل الممثل الإماراتي جمعة علي إنتاج وتنفيذ الأعمال المسرحية الجماهيرية، بواقع مسرحية كل عام على مدار 3 سنوات متتالية، ويعود هذا العام بمسرحيته الجديدة «أول لقى» التي تعرض اليوم، وخلال فترة أيام عيد الأضحى، على مسرح المركز الثقافي بمدينة كلباء.

وأوضح جمعة أنه بعد النجاح اللافت الذي حققته مسرحياته «مجانين إكسفورد» و«كركم وبزار» و«زهايمر مبكر»، وحضوره أيضاً مؤخراً فعاليات مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما»، الذي قدم عدداً من المسرحيات المحلية والعربية والعالمية المتميزة، والتي تعتمد على فن «الممثل الواحد»، أعطته الدافع لاستمرارية في تنفيذ وإنتاج المسرح الجماهيري في الإمارات.

وقال: عودتي القوية لـ«أبو الفنون» جاءت بهدف إثراء المسرح الجماهيري بأعمال اجتماعية وكوميدية هادفة بعيداً عن الابتذال، ومع دعم واهتمام بعض الجهات المعنية بالفن وبإقامة مهرجانات مسرحية للشباب، ومع توجه بعض المنتجين والممثلين إلى المسرح لتقديم أعمال مختلفة، يعيش المسرح الجماهيري حالة من الانتعاشة الفنية، خصوصاً مع الحضور الجماهيري الكبير لعدد من مسرحياته والتي رفعت أغلب عروضها شعار «كامل العدد».



قالب كوميدي

وتحدث جمعة تفاصيل مسرحيته الجديدة «أول لقى»، التي يشارك في بطولتها أمل محمد وعبدالله نبيل، وهي من تأليف جمعة علي وإخراج محمد جمعة وقال: تحمل المسرحية طابعاً اجتماعياً يمزج بين الرومانسية والواقع في قالب كوميدي، وهي تجربة فنية تناسب مختلف الأعمار في عيد الأضحى، بجرعة زائدة من الضحك والمواقف الطريفة المستمدة من الحياة اليومية داخل الأسرة. لافتاً إلى أنه يلعب فيها دور بائع في محل عطور، يتعرف إلى أمل محمد بالمصادفة في محل العطور، وتنشأ بينهما قصة حب تتكلل بالزواج.

وتابع: بعد 15 عاماً من زواجهما، وانجابهما طفلين، تتوتر علاقتهما بسبب تدخل العائلة والأقارب والأصدقاء في حياتهما، وتنشأ بينهما عدة خلافات بسبب الحقد والغيرة والحسد، الأمر الذي يؤثر على حياتهما الزوجية المهددة بالانفصال.



رسائل اجتماعية

وأشار جمعة إلى أن العمل المسرحي تتضمن حبكته عدداً من الرسائل الاجتماعية والإنسانية التي تهم العائلة وتعزز الترابط الأسري، والأسرة المستدامة، والتوعية بأهمية دور الأسرة ومكانتها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق الرؤية الشاملة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل، ضمن إطار درامي ومفارقات كوميدية، إلى جانب تسليط الضوء على تأثيرات التكنولوجيا والهواتف الذكية والـ«سوشيال ميديا» على الأطفال، ودور الآباء المهم في التوعية والمراقبة.



دعم المواهب

جمعة الذي تخرج في المسرح، وعمل لأكثر من 18 عاماً في تقديم المسرحيات مع نخبة من أبرز الممثلين أبرزهم أحمد الجسمي وفاطمة الحوسني، أوضح بأنه أحد الممثلين الداعم للمواهب الشابة وإظهار طاقات تمثيلية جديدة، ومواهب واعدة خصوصاً في عالم «أبو الفنون»، مثل الممثل الشاب عبد نبيل والمخرج الواعد ابنه محمد جمعة، وقال: المسرح يكسب الممثل خبرات فنية واسعة من خلال الوقوف على خشبة المسرح والأداء الحركي والجسدي، والارتجال الذي يتوافق مع الدراما التي تقدم عبر حكاية المسرحية.



ورش مسرحية

بحكم منصبه مديراً لمسرح كلباء، شدد جمعة علي على أهمية الورش المسرحية في التثقيف، ودورها في ولادة كتاب نصوص مسرحية، ومخرجين، وممثلين جدد، مؤكداً أنه شارك في بداياته في دورات مسرحية عدة في مجال إعداد الممثل، وكيفية التعامل مع الخشبة والاستحواذ على اهتمام الجمهور، وكذلك في مجالي الإخراج والتأليف المسرحي، وأصقل موهبته بالقراءة والتثقيف الذاتي.