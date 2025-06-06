"واتساب" يختبر ميزة إنشاء مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

بدأ تطبيق "واتساب" اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوت محادثة خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل التطبيق نفسه.

ونقل موقع "البوابة التقنية" أن الميزة الجديدة، التي تُطرح حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب، تحمل اسم "AI Studio"، وهي واجهة إرشادية تساعد المستخدمين على تصميم مساعد افتراضي ذكي دون الحاجة إلى أي خلفية تقنية.

تشبه الفكرة إلى حد كبير خدمات "GPTs" من شركة OpenAI أو "Gems" من جوجل Gemini، وهي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء روبوتات مُخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، ومتخصصة في موضوعات محددة.

تمر خطوات إنشاء روبوت المحادثة بسلسلة من الخطوات تبدأ باختيار دور للذكاء الاصطناعي، مثل "مدرب دراسي" أو "مساعد سفر" أو "رفيق مُحفّز". بعد ذلك، يحدد المستخدم سمات الشخصية ونبرة التفاعل، مثل الهدوء والتفكير، أو الحيوية والطرافة، أو الاحتراف والمعلوماتية. وبناءً على هذه الخيارات، يقترح "واتساب" إعدادات ذكية تُشكّل طريقة تفاعل الروبوت مع المستخدم.

وتوفر شركة ميتا، المالكة لتطبيق "واتساب"، بالفعل أداة مشابهة عبر الويب باسم "AI Studio" تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي مُخصصة يمكن استخدامها ضمن خدماتها الأخرى مثل "إنستاجرام" و"مسنجر". ويريد "واتساب" تقديم تجربة مماثلة، ولكن بنحو مدمج داخل التطبيق.

لم تكشف "ميتا" بعدُ عن موعد الإطلاق الرسمي لهذه الميزة لكافة المستخدمين.