«العيد في الإمارات».. عروض ترفيهية وحفلات موسيقية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تحتفل دولة الإمارات بعيد الأضحى المبارك، مع مجموعة رائعة من العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية والأنشطة المتنوعة التي تناسب كافة أفراد العائلة.



بهجة

تقدم «جزيرة ياس أبوظبي» باقة من الأنشطة المليئة بالبهجة، من خلال برنامج حافل من الفعاليات الترفيهية والثقافية، كما خصصت دخولاً مجانياً للأطفال في «مدن ياس الترفيهية»، لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجربة صيفية لا تُنسى مع العائلات، في كل من «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد».



طرب أصيل

وتشهد مدينة العين إقامة أمسيات طربية أصيلة، يحييها نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يحيي اليوم فؤاد عبدالواحد ومحمود التركي حفلاً في مركز أدنيك العين، ليقدم فؤاد باقة من أشهر أغنياته، منها «كل أحبك»، و«العيون السود»، و«ضاق الغمام»، بينما يؤدي التركي عدداً من أغنياته التي لامست وجدان الجمهور، مثل «تعال اشبعك حب»، و«شمس العراق»، و«بس تعال».

ويجتمع كل من عايض يوسف وأصيل هميم غداً، لإحياء ثانية حفلات العيد في مركز أدنيك، ويقدم عايض باقة من أغنياته الشهيرة، منها «حالفين»، و«صدقيني»، و«جلسة ابن الأوادم».

أما أصيل هميم، فتؤدي مجموعة من أغنياتها الرومانسية مثل «المفروض»، و«طاري الزعل»، و«سر الحياة».



«فنان العرب»

وبتنظيم من مؤسسة «دبي للمهرجانات والتجزئة»، وضمن احتفالات «العيد في دبي»، يحيي «فنان العرب» محمد عبده اليوم، حفلاً على مسرح «كوكاكولا أرينا»، يقدم خلاله باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها «بنت النور»، و«جاني كلام»، و«الأماكن»، و«هذا صديقي».



ألف ليلة وعرس

وتقدم المؤسسة المسرحية الإماراتية الكوميدية «ألف ليلة وعرس»، طوال أيام العيد في مركز دبي التجاري العالمي، بطولة وتأليف الممثل مروان عبدالله، وهي محاكاة ساخرة ومعاصرة لقصة «ألف ليلة وليلة» باللغة العربية، تضيء على عدد من القضايا الاجتماعية والحياة العائلية والزوجية في إطار كوميدي.



«كاندل لايت»

وفي مدينة جميرا، يستمتع محبو الموسيقى بحفلات «كاندل لايت»، التي توفّر تجربة استثنائية مع مئات الشموع، التي تزيّن المكان في حفلين موسيقيين رائعين، مع أعمال كلاسيكية خالدة للموسيقار «فيفالدي»، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الفنانة نانسي عجرم.



عروض كوميدية

وتقدم «دبي للمهرجانات والتجزئة»، عروضاً كوميدية رائعة، ابتداء من اليوم، مع عرض «أُو ديلا» الذي يقدمه الفنان الكوميدي الفرنسي رومان فرايسينيه على مسرح الإمارات، وفي اليوم نفسه تقدم الفنانة الكوميدية الهندية شرادها جاين، عرض So Mini Things، حيث تسلط الضوء من خلاله على صعوبات الحياة اليومية في إطار كوميدي ساخر.



تجربة ميسي

لعشاق كرة القدم، يمكنهم الاطلاع على مسيرة اللاعب الأرجنتيني «ليونيل ميسي»، في معرض مميز بـ«دبي فستيفال سيتي مول»، يضم 9 مناطق متنوعة، ويسرد قصة حياة ميسي من بداياته في بلدة روزاريو، إلى انتصاراته في كأس العالم، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.