هزاع الرئيسي يغني «سمت ومعاني»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة عبد الأضحى المبارك، أطلق الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي أغنية «سمت ومعاني»، والتي بثت عبر الإذاعات المحلية والعربية. وهي رؤية موسيقية وألحان شريفة أحمد، توزيع زيد عادل، مكس وماستر حسين بركات، وتريات أحمد طه، وتصميم وإخراج فاطمه عدنان آل عبدالله.

وأعرب الرئيسي عن سعادته بأداء هذه الأغنية المميزة، خصوصاً أنها من كلمات وروائع

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أشرف على تنفيذها الشاعر الإماراتي المبدع حسان العبيدلي، وتم تسجيلها في استديوهات أغاني.

وأكد الرئيسي أنه جاءته ردود أفعال إيجابية من جمهوره وصناع الأغنية في الإمارات، على أداء وتصوير «سمت ومعاني» منذ بثها على الإذاعات في أول أيام العيد، والتي تقول مطلع كلماتها:

حايز سمت ومعاني..

حامي كل أشرفه..

برحب به ثماني..

لي ميّز موقفه

لي للملا ميزاني.