«أفلام العيد».. أكشن وكوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تعرض صالات السينما المحلية مجموعة من الأفلام العربية والعالمية التي تنافس بقوة في موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي، وتتنوع قصصها بين الأكشن والكوميدي في إطار اجتماعي تشويقي.







«المشروع X»

يجتمع كل من كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، وهنا الزاهد، في فيلم «المشروع X» الذي تولى إخراجه بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر، ويخوضان العديد من المواقف والمغامرات في إطار تشويقي.



ريستارت

يتعاون من جديد تامر حسني وهنا الزاهد، في فيلم «ريستارت» الذي يستعرض في إطار اجتماعي كوميدي الآثار السلبية لـ «السوشيال ميديا»، وتدور قصته حول «محمد» الذي يؤديه تامر حسني، شاب يعمل فني صيانة هواتف، ويحلم بالزواج من خطيبته التي تجسدها هنا الزاهد، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعاونان مع عائلتيهما للحصول على الشهرة والمال عبر عالم الإنترنت. ويُعتبر «ريستارت» أول تعاون فني يجمع بين تامر وباسم سمرة ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.







الأساطير

بعد مرور 15عاماً على نجاح فيلم The Karate Kid، يعود جاكي شان ليقدم الجزء الثاني من العمل بعنوان «فتى الكاراتيه: الأساطير» - Karate Kid: Legends، وتدور أحداثه في إطار من «الأكشن» والدراما، حول «دانييل» الذي يصل إلى بكين لمقابلة السيد «هان» الذي يؤديه جاكي شان، والذي يدرب تلميذاً جديداً يدعى «لي فونج»، ويتعين على الثنائي تدريب «دانييل» لما يمتكله من مهارات قتالية، فتنشأ بين «هان» و«فونج» العديد من الخلافات بسبب أساليبهما المختلفة في تدريب «دانييل». وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ روب ليبر وروبرت مارك كامن وﺇﺧﺮاﺝ جوناثان إنتوستل.







راقصة الباليه

ضمن أجزاء «جون ويك» الشهيرة لبطلها العالمي كيانو ريفز، يُعرض الفيلم الجديد «راقصة الباليه» - Ballerina، ويشارك في بطولته آنا دي أرماس، لينكا ريجوليوفا، ولانس ريديك، وهو من تأليف شاي هاتن وﺇﺧﺮاﺝ: لين وايزمان. وتدور أحداثه في إطار من الأكشن حول «إيف» المرأة الشابة التي تسعى للانتقام ممن قاموا بالتخلص من عائلتها، ويتقاطع دربها مع «جون ويك» القاتل المحترف الذي اعتزل حياة الإجرام.







التنين الصغير

يُعرض الجزء الجديد من سلسلة فيلم الأنيمشن العائلي «كيف تروض تنينك» - How to Train Your Dragon، وتدور أحداثه في إطار من المغامرات والتشويق حول فتى شاب ينتمي لشعب الفايكنج، يحاول شق طريقه في عالم صيد التنانين، وإثبات جدارته وسط شعبه وعائلته، ولكن بالمصادفة تربطه علاقة صداقة قوية بتنين صغير.