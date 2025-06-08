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اكتشاف 100 موقع من العصر الحجري القديم في الصين

صورة أرشيفية
8 يونيو 2025 09:03

اكتشف علماء آثار أكثر من 100 موقع تعود للعصر الحجري القديم في مدينة وينان في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين.
وتم تحديد المواقع خلال مسح خاص استمر لمدة عام في إطار الإحصاء الصيني الرابع للآثار الثقافية في المقاطعة.
وبحسب العلماء، تقدم هذه النتائج دليلا حاسما على التطور البشري القديم في المنطقة، وتُحسّن الفهم الأكاديمي للتاريخ البشري المبكر والسمات الثقافية في سهل قوانتشونغ الذي كان مركز الصين القديمة.
وتتمتع وينان بتاريخ طويل في علم الآثار من العصر الحجري القديم، بما في ذلك الاكتشافات البارزة لحفريات "إنسان لانتيان" و "إنسان دالي" خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

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ومنذ سنة 2020، كشفت الأبحاث التي قادتها أكاديمية شنشي لعلم الآثار عن أدلة واسعة النطاق تتعلق بثقافة العصر الحجري القديم في أنحاء المدينة.
وقال تسو ليانغ، رئيس متحف وينان، إن هذه الاكتشافات تمتد إلى الجدول الزمني التاريخي للسكن البشري المستمر في المنطقة وتقدم دليلا على تتبع الإرث الثقافي للنهر الأصفر.

المصدر: وام
الصين
العصر الحجري
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