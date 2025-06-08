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الترفيه

مرام علي.. «الحارس»

مرام علي.. «الحارس»
9 يونيو 2025 01:40

محمد قناوي (القاهرة) 

صرحت مرام علي بأنها تخوض أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم «الحارس» مع هاني سلامة، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامى.
وأوضحت أنها تستعد لتصوير مشاهدها فيه بين مصر ولبنان، وقالت: «الحارس» ينتمي إلى نوعية أفلام الغموض والتشويق، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذ جامعي يخترق عالم الـ«دارك ويب»، ويتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانية في مطاردة مجرم إلكتروني يشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، خصوصاً فئة الشباب. 
وأشارت مرام إلى أنها انتهت من تصوير مسلسل «امرأة»، نسخة عربية من مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه، بمشاركة نيكولا معوض، ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وكشفت أن أحداث المسلسل تدور حول فتاة فقيرة تتزوج بعد قصة حب طويلة، وتنجب طفلين، ولكن زوجها يختفي فجأة، وتبدأ البحث عنه دون جدوى، وبعد سنوات من المعاناة، تكتشف أن أختها هي السبب وراء اختفاء زوجها.

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