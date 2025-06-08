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الترفيه

مي سليم.. بطولة نسائية في «روج أسود»

مي سليم.. بطولة نسائية في «روج أسود»
9 يونيو 2025 01:40

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت مي سليم من تصوير دورها في مسلسل «روج أسود» الذي تشارك في بطولته مع رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، فرح الزاهد، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي. وأوضحت مي أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي مشوق، يتناول 5 قصص لسيدات من بيئات مختلفة، تنشأ بينهن علاقة صداقة في محكمة الأسرة، خصوصاً أن كل واحدة منهن تعاني مشكلات في حياتها الزوجية. 
وأشارت مي إلى أن العمل يُعد بطولة نسائية، ويناقش العديد من قضايا المرأة، خصوصاً ما يتعلق بالنزاعات في محكمة الأسرة، لافتة إلى أنها تجسد شخصية «ريم»، وهي سيدة تعاني مشكلات كبيرة بعد زواجها، ما يدفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلباً للانفصال. وصرحت مي بأنها تصور حالياً مشاهدها الأخيرة في فيلم «كابتن جاك»، الذي تشارك في بطولته مع كل من محمد ثروت، محمد لطفي، حجاج عبدالعظيم ومحمود حافظ، وإخراج شادي علي. وتدور أحداثه حول «كابتن جاك» الذي يكلف بحل سلسلة من الجرائم الغامضة التي تدور في عدد من دول العالم، لكنه يتسبب في الكثير من المواقف الطريفة. وحول مشاريعها الدرامية، لفتت مي إلى أنها تستعد لاستئناف تصوير مسلسلين جديدين، هما «السجل الأسود» مع خالد سليم ومنذر رياحنة ومحمد نجاتي وهالة فاخر، وإخراج جميل جميل المغازي، و«أمير العوامري» مع هاني سلامة وسوسن بدر وأحمد صفوت ومحسن محيي الدين، وإخراج محمد النقلي. وعلى صعيد الغناء، أطلقت مي مؤخراً أغنية «اتعلقت بيه»، التي صورتها في تركيا على طريقة الفيديو كليب، من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وإخراج زياد خوري.

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