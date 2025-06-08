ولادة طفل في البحر بعد غرق قارب يقل مهاجرين

أنجبت مهاجرة مولودا جديدا بعد أن غرق قارب كانت على متنه مع عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسطة متجهين إلى أوروبا.

وقالت منظمة "أوبن آرمز" الإنسانية إن المهاجرين، الذين يزيد عددهم على 50، باتوا الآن في طريقهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بعدما أنقذتهم سفينة إغاثة إثر بقائهم على منصة نفطية مهجورة في البحر المتوسط ثلاثة أيام شهدت ولادة طفل.

جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية، التي تتخذّ مقرا لها في إسبانيا، أن السفينة "أسترال"، التي تشغّلها، أنقذت ليلا 54 شخصا.

كان المهاجرون قد علقوا على المنصة النفطية لثلاثة أيام بعدما تداعى قاربهم المطاطي الذي انطلقوا به من ليبيا الثلاثاء، وفق "أوبن آرمز".

في وقت لاحق الأحد، قالت المنظمة إن السفينة "أسترال" عثرت بعد ذلك على 109 أشخاص آخرين، كان أربعة منهم في المياه.

والمجموعة الثانية، التي تضم عشرة أطفال، انطلقت هي أيضا من ليبيا، وفق المنظمة.

وقالت "أوبن آرمز" إنها زوّدت المهاجرين بسترات نجاة بانتظار وصول سفينة الإنقاذ "لويز ميشيل" التي تعمل برعاية فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتّخذ فيها مهاجرون منصات نفطية عائمة ملاذا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى سواحل أوروبا على متن قوارب متداعية ومكتظة على نحو يتخطى بكثير قدراتها الاستيعابية.

منذ مطلع العام وحتى الأول من يونيو، وصل نحو 23 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.