معرض «جمعية الإمارات للثلاسيميا».. في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



افتتحت جمعية الإمارات للثلاسيميا، برعاية سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعية، معرضها الخيري في أبوظبي، والذي يستمر حتى 30 يونيو، ويعود ريعه بالكامل لدعم مرضى الثلاسيميا في الدولة. ويُعدّ المعرض الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى نشر التوعية المجتمعية بمرض الثلاسيميا من خلال دمج رسالته الإنسانية بمفهوم الشراكة المجتمعية، حيث شاركت فيه مجموعة من الأسر المنتجة والمحال التجارية بعرض مُنتجات متنوّعة تشمل الملبوسات، العطور، الزينة، والمشغولات اليدوية، في لفتة تُعبّر عن عمق روح العطاء والتضامن الإنساني.ويأتي هذا الحدث الخيري تماشياً مع مبادرة «عام المجتمع 2025» التي أطلقتها القيادة الرشيدة، لتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة المسؤولية الفردية والمؤسسية، حيث يجسّد المعرض نموذجاً ملهِماً لقيم التكافل والدعم المتبادل، بمشاركة فاعلة من أفراد المجتمع في دعم فئة من المرضى بأمسّ الحاجة للعناية والاهتمام.