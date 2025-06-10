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الترفيه

بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو

أرشيفية
10 يونيو 2025 10:42

بيعت منحوتة رخامية صغيرة من أعمال الفنان أوغست رودان اكتُشِفت عن طريق الصدفة في فرنسا لقاء 860 ألف يورو في مزاد علني، وفق ما أعلنت دار "روياك" للمزادات الاثنين.
وبقيت هذه المنحوتة التي تحمل عنوان "اليأس" Le Desespoir ونفذها رودان قرابة العام 1892 مهملة لوقت طويل لدى أصحابها، إذ لم يكونوا يدركون قيمتها لظنّهم أنها مجرد نسخة. 
إلاّ أن إيمريك روياك، أحد منظمي المزاد، أكد لوكالة فرانس برس أن "اليأس"، وهي عبارة عن صيغة معدّلة من تمثال "بوابة الجحيم" Porte de l'Enfer الشهير، "منحوتة رخامية نادرة جدا".
وتمثّل هذه المنحوتة المصنوعة من الرخام الأبيض والتي يبلغ ارتفاعها 28.5 سنتيمترا.
وأوضح روياك لوكالة فرانس برس في مايو، أن اكتشاف التمثال الذي طُرح في المزاد بسعر ابتدائي يبلغ 500 ألف يورو، يعود إلى زبائن كانوا يريدون التأكد من أن المنحوتة الرخامية التي يملكونها هي فعلا لرودان (1840-1917)، إذ كانوا يعتقدون أنها مزيفة، ويضعونها منذ فترة طويلة على البيانو، بجوار صور عائلية، في عقار قرب فييرزون بوسط فرنسا.
وأجرى روياك مع فرق العمل والمتخصصين تحقيقا استمر أشهرا في شأن نسب العائلة.
واستنادا إلى نتيجة هذا التحقيق، عرض روياك القطعة الرخامية على لجنة رودان في مارس الفائت، فأكدت "بعد شهر ونصف شهر" أنها فعلا من نتاج النحّات. 
وأفادت اللجنة بأن هذه القطعة الرخامية "بيعت في المزاد عام 1906 ثم اختفت من التداول، وبالتالي وجدناها"، بحسب روياك.

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