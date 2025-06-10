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فساتين وقبعات وحقائب في "أكبر مزاد لمقتنيات ديانا"

فساتين وقبعات وحقائب في "أكبر مزاد لمقتنيات ديانا"
10 يونيو 2025 11:14

تُعرض مقتنيات خاصة بالأميرة الراحلة ديانا من فساتين وقبعات وحقائب وأحذية للبيع في مزاد بالولايات المتحدة هذا الشهر وصفته دار جوليان للمزادات بأنه الأكبر من نوعه لأزياء الأميرة الراحلة.

يقام المزاد المباشر وعبر الإنترنت تحت عنوان "أسلوب الأميرة ديانا.. مجموعة ملكية" في 26 يونيو في بينينسولا بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وقال مارتن نولان، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لدار جوليان للمزادات، الاثنين "هذا أكبر مزاد للأميرة ديانا، إذ لدينا أكثر من 100 قطعة استخدمتها في حياتها ومسيرتها المذهلة مع الأخذ في الاعتبار أن ديانا نفسها باعت أكثر من 70 فستاناً من فساتينها عام 1997 لجمع التبرعات لمؤسستها الخيرية".

وكان نولان يتحدث في متحف ستايل أيكونز في نيوبريدج بأيرلندا في أثناء إقامة معرض ما قبل البيع.

وسيُخصص جزء من عائدات بيع قطع ديانا لجمعية "ضمور العضلات في المملكة المتحدة" الخيرية.
ويستمر معرض ما قبل البيع في نيوبريدج حتى 17 يونيو.

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