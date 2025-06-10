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تلسكوب جديد يرصد الأجرام السماوية

تلسكوب جديد يرصد الأجرام السماوية
11 يونيو 2025 01:09

صقلية (وام)

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بدأت وكالة الفضاء الأوروبية تشغيل أول تلسكوب من نوع «فلاي آي»، الذي اشتُق اسمه من تصميمه المُستلهم من عيون الحشرات، ويتميز باحتوائه على 16 قناة بصرية بدلاً من قناة واحدة، ُكل منها مزودة بكاميرا خاصة، ما يتيح له مسح مساحة واسعة من السماء دفعة واحدة، تُقدَّر بنحو 200 ضعف مساحة اكتمال القمر، ويُمكِّنه من رصد عدد كبير من الأجرام السماوية في وقت واحد مقارنة بالتلسكوبات التقليدية.
ويضم التلسكوب مرآة رئيسة بقطر متر واحد، وتتمتع قنواته الـ16 بالقدرة على رصد حتى الأجرام ضعيفة الإضاءة أو سريعة الحركة.

وكالة الفضاء الأوروبية
التلسكوب
الفضاء
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