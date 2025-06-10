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9 أفكار فعّالة لتبريد المنزل في الصيف

9 أفكار فعّالة لتبريد المنزل في الصيف
11 يونيو 2025 01:09

ترجمة: أحمد عاطف 

مع الدخول في أجواء فصل الصيف واشتداد موجات الحر، تبدأ التساؤلات حول الطرق المثلى لتهوية المنزل، مع الإبقاء عليه بارداً.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Times of India، هناك 9 أفكار فعّالة لتبريد المنزل بطرق طبيعية، مما يساعدك على توفير الطاقة والاستمتاع بأجواء صيفية لطيفة، حتى في أشد درجات الحرارة.

1- منع أشعة الشمس
تتمثل إحدى أفضل الطرق لحماية المنزل خلال فصل الصيف في منع دخول أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، لاسيما في فترة النهار. ومن المفيد تركيب ستائر سميكة لإبعاد أشعة الشمس والحرارة قدر الإمكان.

2- عدم فتح النوافذ
الهواء النقي مهم، لكن إذا كان الهواء الساخن يسبب لك المعاناة، لا تفتح النوافذ إلا في الصباح الباكر أو عند المساء مع غروب الشمس.

3- استخدام ألوان فاتحة
الألوان المستخدمة في المنزل قد تؤثر على الشعور بالحرارة، فالأقمشة الداكنة تمتص الحرارة، بينما الألوان الفاتحة تجعل الغرفة أكثر برودة.

4- تقليل استخدام الأجهزة
الأجهزة مثل الأفران والمواقد والمكواة ومجففات الشعر وأجهزة الكمبيوتر، تستهلك الكثير من الطاقة وتولد الحرارة، مما يجعل الغرف ساخنة. لذلك حاول تقليل استخدام هذه الأجهزة، وأغلقها عندما تكون خارج الاستخدام.

5- إعدادات الإضاءة
إذا كنت تريد أن تبدو الغرف أكثر برودة، اختر الأضواء ذات اللون البارد لأنها تساعد على الشعور بالانتعاش.

6- وعاء الثلج
إذا أردت الجلوس خارجاً، ولديك مروحة طاولة سريعة وتبرد جيداً، ضع أمام المروحة وعاءً من الثلج والماء. سيساعد ذلك في تدفق هواء أكثر برودة.

7- رش الأرضيات
يمكنك أيضاً رش الأرضيات قليلاً بالماء للحفاظ على البرودة.

8- ملابس قطنية
طريقة أخرى للحفاظ على الشعور ببرودة المنزل والجسم تتمثل في ارتداء ملابس قطنية، ويمكن أن تساعد الألوان الفاتحة والأقمشة غير الثقيلة في خفض درجة حرارة جسمك بشكل يفوق التصور.

9- الدهانات المبردة
إذا كنت تعيش في الطابق العلوي، فإن السقف والجدران تتعرض للحرارة الشديدة، وننصحك بالتفكير في استخدام دهانات مبردة وتطبيقها على السقف.

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