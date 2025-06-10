6 روايات على الشاشات.. قريباً

سعيد ياسين (القاهرة)

استعان عدد من المؤلفين وكتاب السيناريو والحوار بـ6 أعمال أدبية، تتنوع بين القصص والروايات، لتحويلها إلى أعمال فنية بين أفلام ومسلسلات، بعضها يصوّر حالياً، فيما بعضها الآخر في مرحلة التحضير لبدء تصويرها خلال الفترة المقبلة.



«المناظرة الأخيرة»

بعدما حقق الجزء الأول من فيلم «هيبتا» الذي عرض عام 2016 نجاحاً لافتاً، يعود المخرج هادي الباجوري لتنفيذ الجزء الثاني من العمل بعنوان «هيبتا 2: المناظرة الأخيرة»، المأخوذ عن رواية للمؤلف محمد صادق، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، حول تقلبات العواطف وتأثيرها على حياة الأفراد، مع التركيز على طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، وذلك من خلال اختصاصي نفسي قرر تقديم محاضرة أخيرة، يسعى من خلالها للإجابة على أحد أهم الأسئلة.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف.



«بنات الباشا»

انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير فيلم «بنات الباشا»، المأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، داخل مركز تجميل نسائي، يكشف من خلاله عن قصص عدد من النساء. ويشارك في بطولته زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، وتارا عبود.



«حدوتة الأيام الباقية»

يستعد المخرج محمد جمال العدل لتنفيذ فيلم «حدوتة الأيام الباقية» المأخوذ عن قصة أدبية للمؤلف محمد صادق، وتدور أحداثه في إطار درامي حول زوجة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها الزوجية، وتعمل جاهدة على استقرار أسرتها، بالرغم من المشاكل. يشارك في بطولته أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، ومراد مكرم.



«إذما»

يصور حالياً كل من الممثلين أحمد داوود، سلمى أبو ضيف، أحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، فيلم «إذما»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، للمؤلف محمد صادق صدرت عام 2020. وتدور أحداثه حول رجل يتلقى في عيد ميلاده هدية غير متوقعة من شخص غامض، تغير مجرى حياته.



«طه الغريب»

يبدأ المخرج عثمان أبو لبن قريباً تصوير فيلم «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية للمؤلف محمد صادق، وتدور أحداثه في إطار نفسي وفلسفي حول شاب يعيش حالة من الاغتراب الداخلي، ويواجه صراعات عاطفية وشخصية عميقة، ويؤدي بطولته حسن الرداد وجيهان الشماشرجي.



«بيت القبطية»

من المقرر أن يبدأ قريباً تصوير مسلسل «بيت القبطية»، المأخوذ عن رواية صدرت عام 2019 للكاتب أشرف العشماوي، وتدور أحداثه حول محقق قضائي يتتبع جرائم جنائية تحدث في قرية صغيرة شمالي الصعيد، وتلعب بطولته الممثلة ناهد السباعي.