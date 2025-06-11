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الترفيه

"تسلا" تكشف عن موعد تقديم خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة

"تسلا"
11 يونيو 2025 09:55

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا إن الشركة تعتزم "مبدئيا" بدء تقديم خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية يوم 22 يونيو الحالي. وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قال ماسك إن الموعد قد يتغير لأن تسلا "مهووسة بشدة بعوامل السلامة". وينتظر محللو أسواق المال وعشاق سيارات تسلا هذه الخطوة منذ تصريحات ماسك في وقت سابق من العام الحالي عن احتمال بدء تقديم خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن في وقت ما من يونيو. وفي الشهر الماضي قال ماسك في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأميركية إن سيارات الأجرة ستخضع للمراقبة عن بعد في البداية و"تتحرك في نطاق" مناطق محددة من المدينة تعتبر الأكثر أمانا لتسييرها فيها. وقال إنه يتوقع البدء بتشغيل 10 سيارات أجرة ذاتية القيادة أو نحو ذلك، مع زيادة الرقم بسرعة وتوفير الخدمة في مدن لوس أنجلوس وسان أنطونيو وسان فرانسيسكو ومدن أخرى فيما بعد.

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المصدر: وكالات
شركة تسلا
السيارات ذاتية القيادة
إيلون ماسك
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