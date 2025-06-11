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الترفيه

«اللوفر أبوظبي» يطلق برامج صيفية ملهِمة

«اللوفر أبوظبي» يطلق برامج صيفية ملهِمة
11 يونيو 2025 17:53

أبوظبي (الاتحاد)
يدعو متحف اللوفر أبوظبي العقول الشابة لاستكشاف ورشتين موسميتين: مخيم الفضاء الصيفي وأستوديو المبدعين الصيفي، وضحك ولعب وفن لليافعين خلال شهري يوليو وأغسطس، تم تصميم هذين البرنامجين التفاعليين اللذين يستمران لمدة أسبوع كامل لإطلاق العنان للخيال وتعزيز التعبير الإبداعي من خلال أنشطة عملية تمزج بين الفن، والعلوم، وسرد القصص، والاستكشاف الثقافي، وذلك في أجواء ملهمة داخل المتحف.
وتنطلق المغامرة الاستثنائية في المخيم الصيفي الفضائي في «اللوفر أبوظبي» من خلال ورشة تفاعلية تمتد لـ 3 ساعات يومياً، كما أنها مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، ومن المقرر أن يخوض روّاد الفضاء الصغار الطموحون رحلة مليئة بسرد القصص المستوحاة من الفضاء، والأنشطة الفنية التفاعلية، والتحديات الجماعية التي تُحفّز الخيال، وتثير الفضول وحُب الاستكشاف. ومن خلال هذه التجربة الغامرة، يستكشف المشاركون عجائب الكون، كما سيطوّرون مهارات حياتية أساسية مثل التواصل، والإبداع، وحل المشكلات، وذلك في بيئة ممتعة وداعمة.
ويمكن اكتشف أساليب جديدة للتعبير في «استوديو الفن» في «اللوفر أبوظبي» من خلال برنامج شبابي ينطلق مجدداً هذا الصيف ليستكشف مفاهيم التواصل، والثقافة، والإبداع، حيث يستلهم المشاركون قصة برج بابل، ويستكشفون اللغات القديمة، وتفسير الرموز البصرية، ويشاركون في أنشطة فنية عملية تُعزز التعبير والتعاون، وترتقي بالوعي التاريخي. صُمّم مختبر الفن لتعزيز التفكير النقدي والاستكشاف الإبداعي، حيث يوفر لليافعين مساحة للتواصل من خلال الفن والتأمل في مواضيع مهمة؛ مثل التعايش والتفاهم المشترك.
 

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