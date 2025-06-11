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الترفيه

«سي وورلد أبوظبي» تستضيف أكبر فعالية ليلية

«سي وورلد أبوظبي» تستضيف أكبر فعالية ليلية
11 يونيو 2025 18:47

أبوظبي (الاتحاد)
تدعو «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، العائلات وأطفالهم للمشاركة في واحدة من أبرز تجارب الإقامة الليلية التي تستضيفها المدينة الترفيهية للأحياء البحرية مساء السبت وحتى الأحد صباحاً، 21 و22 يونيو.
وتتيح هذه التجربة الفريدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، فرصة استثنائية تجمع بين التعلّم والتشويق وروح المغامرة ضمن أجواء مميزة ملائمة لجميع افراد العائلة.
وكجزء من هذه التجربة الحصرية، ستفتح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أبوابها خصيصاً للمشاركين، الذين سينضم إليهم فريق التعليم في «سي وورلد أبوظبي» في مغامرة تفاعلية بصحبة مرشدين متخصصين، تتيح لهم التعرف على معلومات وحقائق مدهشة حول عالم الأحياء البحرية. وتشمل التجربة لقاء الشخصيات الترفيهية المحبوبة المستوحاة من الأحياء البحرية، والمشاركة في ورش الحرف والفنون، والألعاب والأنشطة التفاعلية المتنوعة، إلى جانب فرصة استكشاف مهرجان «المحيط الكهربائي» المرتقب قبل انطلاقه الرسمي. كما تتضمن التجربة إقامة ليلية استثنائية في مواقع مخصصة لمراقبة الأحياء البحرية، تتيح للمشاركين التمتع بمشاهد بانورامية في أرجاء المدينة الترفيهية للأحياء البحرية.
وسيصل المشاركون في هذه التجربة بين الساعة 5:00 و6:00 مساءً قبيل إغلاق الأبواب أمام الزوار، حيث ستُخصَّص المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بالكامل لهم خلال هذه الفعالية المميزة التي تنطلق بسلسلة من الأنشطة التفاعلية، تليها وجبة عشاء ضمن أجواء آسرة تطل على مجسم الكرة العملاق في منطقة «المحيط يجمعنا». وفي صباح اليوم التالي، تُختتم التجربة بوجبة إفطار شهية، تسبق لحظات الوداع مع الأصدقاء وفريق العمل في «سي وورلد» الذين رافقوهم في هذه المغامرة الفريدة، وذلك عند الساعة 9:00 صباحاً.
وتماشياً مع التزام «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، بتوعية الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ضمن مبادرة «زيارتكم تدعم مهمتنا»، تسهم كل زيارة في دعم الجهود المتواصلة التي يقودها مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ.

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