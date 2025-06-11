اللوفر أبوظبي.. مغامرات «فضائية» على «الأرض»

أبوظبي (الاتحاد)

مغامرة استثنائية يعيشها أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، خلال ورشة تفاعلية تمتد لثلاث ساعات يومياً، ضمن فعاليات المخيم الصيفي الفضائي الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي خلال شهري يوليو وأغسطس.

ومن المقرر أن يخوض روّاد الفضاء الصغار رحلة مليئة بسرد القصص المستوحاة من الفضاء، والأنشطة الفنية التفاعلية، والتحديات الجماعية التي تُحفّز الخيال، وتثير الفضول وحُب الاستكشاف.

ومن التجربة يستكشف المشاركون عجائب الكون، كما يطوّرون مهارات حياتية أساسية مثل: التواصل، والإبداع، وحل المشكلات، وذلك في بيئة ممتعة وداعمة. دع خيال طفلك يحلّق في عالم يلتقي فيه الفن بالعلم والاستكشاف.