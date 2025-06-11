8 مطربين يعودون إلى إصدار الألبومات

سعيد ياسين (القاهرة)



بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار الألبومات، يعود 8 مطربين إلى الساحة الغنائية، خلال موسم صيف 2025، للتجهيز لعدد من الأغنيات التي تعاونوا فيها مع عدد من الشعراء والملحنين في الوطن العربي، لطرحها ضمن ألبومات جديدة.



5 أعوام

يعود محمد منير إلى تقديم ألبوم جديد، بعد غياب 5 أعوام منذ أن قدم «باب الجمال» عام 2020، ويضم 10 أغنيات، يمزج فيها بين الهوية الموسيقية الأصيلة التي ميّزت مشواره الفني، بلمسات عصرية تتماشى مع الجيل الجديد.



العناق الأخير

تطرح أحلام جزءاً جديداً من ألبومها «العناق الأخير» الذي يضم 8 أغنيات، من ألحان الموسيقار الراحل ناصر الصالح، وكانت قد طرحت في يناير الماضي الجزء الأول من الألبوم، الذي ضم 9 أغنيات، منها «وحشتوني» و«أدري تغير» و«أريد أفوق».



خليجية وعراقية

يطرح كاظم الساهر ألبوماً جديداً يضم عدداً من الأغنيات باللهجتين الخليجية والعراقية، وذلك بعد غياب طويل منذ أن قدم ألبوم «مع الحب» الذي ضم 13 قصيدة غنائية من تلحينه.



ضريبة البعد

تستعد أصالة إلى طرح ألبومها الجديد «ضريبة البعد»، الذي يجمع بين الطابع العاطفي والكلاسيكي، ويضم 15 أغنية، منها «المال السايب»، «بحبك بكرهك»، «ما وحشتكش»، و«أنا هنساك».



رسيني

بعد تركيزه في السنوات الماضية على تقديم الأغنيات المنفردة، يطرح بهاء سلطان في موسم الصيف ألبوماً جديداً بعنوان «رسيني»، يضم 5 أغنيات تتنوع بين الطابع الشعبي والعاطفي، بينها: «بتشوف فلان»، «الطيبين»، «ميدالية»، و«رسيني».



حاجة غير

بعد غياب 6 أعوام منذ أن قدمت ألبوم «أصل الإحساس» عام 2019، تعود آمال ماهر بألبوم «حاجة غير»، وتتعاون فيه مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، منهم نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، أحمد إبراهيم، وعمرو الشاذلي.



تاريخي

تستعد مي فاروق لطرح باقي أغاني ألبومها «تاريخي»، الذي طرحت منه أغنيات «اللي شافنا»، «باركوا»، «سلطانة»، و«ميزني»، ومن المقرر أن يضم الألبوم 9 أغنيات.



سيبتك

بعدما طرح حسام حبيب أغنية منفردة بعنوان «كدابة»، قرر تقديم ألبوم جديد يضم 10 أغنيات، ويطرحه على جزأين، كل واحد منهما يضم 5 أغنيات، وكشف عن أغنيته الأولى التي تحمل «سيبتك»، من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي.