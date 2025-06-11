«الإعلام الإبداعي» وNG9 توقعان شراكة لتعزيز إنتاج المحتوى في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي اتفاقية مع مجموعة NG9 القابضة، التي تضم شركات «نيرفانا القابضة» و«جيوان القابضة» و«مجموعة 9 ياردز»، بهدف تعزيز الإنتاجات والصناعات الإبداعية متعدّدة القطاعات في العاصمة الإماراتية.

وتشهد الاتفاقية في مرحلتها الأولى إنتاج فيلمين روائيين طويلين، ومسلسل درامي قصير من 10 حلقات، بتكلفة إجمالية تبلغ 55 مليون درهم.



موروث ثقافي

من المُقرَّر أن توزَّع الأعمال الإنتاجية عالمياً، ويبدأ تصويرها في سبتمبر 2025، بمشاركة طواقم إنتاج محلية، ودعم مجموعة من المواهب الإماراتية أمام الكاميرا وخلف الكواليس، بما يتفق مع برنامج الحوافز المعزَّز الذي أطلقته «لجنة أبوظبي للأفلام»، ويُسهم في تسليط الضوء على الموروث الثقافي الإماراتي.



استرداد نقدي

وبموجب الاتفاقية، تقدم «هيئة الإعلام الإبداعي» مجموعة من الخدمات تشمل مواقع التصوير، وفرص دعم مبادرات تطوير المواهب المحلية، إضافة إلى خدمات اختيار الممثلين، والاستفادة من برنامج الاسترداد النقدي من «لجنة أبوظبي للأفلام».

وتقدم مجموعة NG9 أسعاراً تفضيلية على الفنادق، وتأجير السيارات، والرحلات الجوية، والخدمات السياحية للمشاريع التي تدعمها «لجنة أبوظبي للأفلام»، وكذلك خدمات تأجير اليخوت، والطائرات الخاصة.



مركز رائد

وقال خالد خوري، مدير إدارة تطوير الصناعة في «هيئة الإعلام الإبداعي»: بالتزامن مع جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي واحدة من أبرز المراكز الرائدة في قطاع الصناعات الإبداعية، يأتي توسيع نطاق عروضنا في قطاع الصناعة المحلية على رأس أولوياتنا.

وأضاف: تمثل الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة NG9، خطوة نوعية تفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون، وتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الصناعات الإبداعية.



قيمة مضافة

من جهته قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: يشكل هذا التعاون قيمة مضافة تؤكد رؤيتنا الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحوافز المعزَّز لتضم شركاء استراتيجيين لديهم الإمكانات اللازمة لتنفيذ إنتاجات تلفزيونية وسينمائية تعكس المقومات الحقيقية التي تمتلكها منظومة الإبداع في أبوظبي، من مواقع تصوير استثنائية، ومواهب وكفاءات محلية متميزة، وإرث ثقافي واجتماعي غني.



آفاق جديدة

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة: نفخر بالتعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، الذي يأتي استكمالاً لجهودنا والتزامنا بدعم اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز قيم الابتكار والشراكات المحلية، والاستدامة، والمشاركة المجتمعية. ولا تقتصر هذه الشراكة على توفير محتوى إبداعي وحسب، بل تسهم أيضاً في فتح آفاق مهنية جديدة، وفرص عمل للمواهب الشابة من صناع الأفلام في أبوظبي.



اكتشاف المواهب

أعرب رامي طميش، المدير العام لـ «9 ياردز بيكتشرز»، عن ثقته بالنتائج الإيجابية التي ستنتج عن هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تسهم في دعم الصناعات الإبداعية المحلية وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأكد مواصلة الجهود لاكتشاف المواهب الإماراتية في التمثيل والإخراج والكتابة، والعمل على تمكينها محلياً ودولياً، منوهاً بأن هذا التعاون يسهم في بناء منظومة إنتاج إبداعي حاضنة وداعمة للمحتوى الإماراتي بروح عصرية وعالمية.