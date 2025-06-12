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الترفيه

بالذكاء الاصطناعي.. جهاز ملاحة للمكفوفين من دون إنترنت

صورة تعبيرية
12 يونيو 2025 09:22

طور فريق في جامعة "نوفوسيبيرسك" الروسية التقنية الحكومية، نظام ملاحة مزود بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على السير والتعرف على العوائق.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن دائرة العلاقات العامة في الجامعة قولها، إن النظام يتميز عن نظرائه بقدرته على العمل من دون اتصال بالإنترنت، ولا يتطلب سوى هاتف ذكي.

وأوضح إيغور أفدييف أحد مطوري المشروع، أن المستخدم يحمل التطبيق الذي طوره فريق الجامعة، ويشغل الكاميرا ويثبت الجهاز على الصدر، وبعدها تبدأ شبكة عصبية مدربة خصيصا لذلك في العمل، حيث يتعرف الذكاء الاصطناعي على البيئة المحيطة والمسافة إلى حواجز قد تكون خطيرة استنادا إلى تدفق الفيديو، ويقوم بإبلاغ المستخدم صوتيا.

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واستخدم المطورون نموذجا من الشبكة العصبية تم تدريبه على بيانات موسومة يدويا للتعرف على الحواجز.

ويتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على تحذير المستخدم من وجود حواجز على مسافة خمسة أمتار لتجنب إرباكه، كما يستطيع الاستجابة للعوائق المفاجئة مثل سيارات أو أبواب مغلقة، حيث يعالج التطبيق الإطارات في 300 ملي ثانية.

 

المصدر: وام
المكفوفين
الذكاء الاصطناعي
الإنترنت
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