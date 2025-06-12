«متنزه مليحة».. نافذة على التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)

«متنزه مليحة الوطني» في إمارة الشارقة، تجربة متكاملة من الاستكشاف والمغامرات في أحضان الطبيعة. يمتد على مساحة 24 كيلومتراً مربعاً، ويشكل إحدى أبرز المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية المتميزة، التي تؤرخ بين ثناياها طبقات تاريخ شبه الجزيرة العربية.



أدوات حجرية

في هذا المكان، عُثر على أدوات حجرية يعود تاريخها إلى أكثر من 200 ألف عام، على بُعد أمتار من الشعاب المرجانية المتحجرة التي بقيت شاهدة على عصر غمر فيه البحر هذه المنطقة. ويستمتع الزوار بمناظر طبيعية ساحرة، مثل الكثبان الرملية المتحركة مع الريح، التلال الجيرية التي تشكلت عبر العصور، وآثار الثعالب الصحراوية التي كانت تجوب السهول الحصوية.



أنشطة وفعاليات

تتيح مليحة فرصة استكشاف المتنزه الذي تديره «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق)، والاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظَّم في المناطق المظللة أو المكيفة، ضمن استراتيجية مدروسة لتمكين الزوار من تجربة هذا المشهد الطبيعي الفريد.



مغامرات

وهنا يستمتع الزوار بتجارب ومغامرات عدة، للباحثين عن المعرفة، والعجائب الطبيعية والتاريخية، والجماليات الصحراوية، حيث يعيشون في «متحف مركز مليحة للآثار» رحلة عبر آلاف السنين في أجواء مكيّفة ومريحة. ويستمعون إلى حكايات المنطقة وسكانها وتاريخها الغني عبر العصور، حيث القطع الأثرية ومواقع الدفن التاريخية والعروض التفاعلية.



علم الأحافير

ويطلق الضيوف العنان لروح المغامرة في رحلة استكشافية للأحافير في هذا المرفق الداخلي المتخصص بعلم الأحافير، ويستكشفون أحافير طبيعية، ويصنعون قوالبهم الخاصة، ويتعرفون على قصص المخلوقات التي جابت الصحراء خلال عصور ما قبل التاريخ. وكل ذلك في فعالية ترفيهية وتعليمية ممتعة، تقدم رؤية شاملة عن الحياة القديمة، أما الراغبون باستكشاف المواقع نفسها، فتتيح لهم جولات سيارات الدفع الرباعي برفقة مرشد متخصص فرصة استكشافها عن كثب.



الحياة الصحراوية

وتتيح ورشة الحياة النباتية والحيوانية البرية فرصة اكتشاف أسرار الحياة الصحراوية في مرفق خارجي مظلل، حيث يتعرف الزوار على أشجار الغاف، ويراقبون الحياة البرية ويشاركون في أنشطة تفاعلية تكشف عن توازن النظام البيئي، ضمن تجربة تعليمية هادئة لعشاق الطبيعة.



جولة

ينطلق الزوار في مركبات الدفع الرباعي لاكتشاف معالم بارزة تشمل «صخرة الأحفور» التي تشكلت من الحجر الجيري قبل 80 مليون عام، و«صخرة الجمل»، وهي تحفة فنية نحتتها الرياح. وتتيح جولة «آركي موغ» استكشاف «مليحة» في مركبة صحراوية، تبدأ بزيارة المتحف، ثم إسطبلات الخيل، ومحمية الغزلان، ووادي الكهوف.



ورشة

ويتعلم الزوار فن صناعة نصال الأسهم والسكاكين والأدوات من الحجارة، والمعروف باسم «تشذيب الحجارة»، حيث تستعرض ورشة «أصوات من الماضي» التقنيات التي استخدمها القدماء قبل آلاف السنين. وتتيح للمشاركين فرصة صناعة أدواتهم في منطقة مظللة، وإعادة إصدار إيقاعات الأصوات الناجمة عن ضرب الحجارة ببعضها، بالإضافة إلى جولة على المواقع الأثرية في جبل الفاية.



معسكر الفضاء

يشكّل «معسكر الفضاء» في «متنزه مليحة الوطني»، واحداً من الأنشطة المتميزة للزوار الصغار من عشاق علوم الفلك، ويتضمن ورش عمل حول المذنبات. ويناقش المعسكر احتمالات وجود حياة على الكواكب، ويرتقي بتجربة التعليم من خلال الترفيه عن طريق أنشطة عملية، منها «صناعة المذنبات»، ليضمن حصول المشاركين على تجربة تعليمية ممتعة.