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«جوجل» تطلق أداة بودكاست مدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جوجل» تطلق أداة بودكاست مدعومة بالذكاء الاصطناعي
14 يونيو 2025 11:51

 أطلقت جوجل الجمعة ميزة جديدة تُحوّل نتائج البحث على محركها إلى بودكاست مُولّد بوساطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.
يستند «أوديو أوفرفيوز» على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من «جوجل» هو «جيميناي»، ويستخدم العناصر النصية الناتجة عن طلب لإنشاء برنامج صوتي.
يُقدَّم البودكاست على شكل محادثة حيوية بين شخصين، يُولّد الذكاء الاصطناعي صوتيهما، ويناقشان موضوعاً يهمّ المستخدم.
وأشارت «جوجل» في رسالة منشورة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ هذه الصيغة القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق، «تتيح للمستخدمين طريقة عملية للحصول على المعلومات من دون الحاجة إلى استخدام أياديهم، ما يُتيح لهم إنجاز أمور أخرى في الوقت نفسه أو لأنّهم يفضّلون المقاطع الصوتية على النصوص».
تعكس هذه الخدمة الجديدة رغبة كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في تبسيط تفاعلات المستخدم مع الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن.
يعتبر كثيرون أن في هذه البيئة الجديدة، يفترض أن يؤدي الصوت دوراً أكثر أهمية من ذي قبل، بحسب ما يتّضح من خلال المساعدين الصوتيين «سيري» و«أليكسا».
سبق لجوجل أن أطلقت في سبتمبر ميزة عبر منصتها للذكاء الاصطناعي التوليدي «نوت بوك إل إم» قادرة على ترجمة مستند واحد أو أكثر إلى نسخة بودكاست تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بأسلوب محادثة أيضاً.

 

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المصدر: آ ف ب
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