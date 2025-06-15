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"إنستجرام" تضيف خاصية جديدة تتيح إعادة ترتيب صفحات المستخدمين

"إنستجرام"
15 يونيو 2025 09:52

أعلنت منصة  إنستجرام عن إطلاق خاصية جديدة تجريبية تسمح  للمستخدمين بإعادة ترتيب صفحاتهم، مع بدء اختبار طريقة تتيح لهم وضع منشورات على صفحة ملفاتهم الشخصية من دون أن تظهر على صفحات المستخدمين المتابعين لهم. كما تتيح المنصة  للمستخدمين إمكانية بث الأغاني من منصة سبوتيفاي مباشرة، بالإضافة إلى مبادرة جديدة لدعم المبدعين الناشئين. وتقول المنصة المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس مالكة فيسبوك  إن إمكانية إعادة ترتيب صفحة المستخدم كانت من أكثر الخصائص التي يطالب بها المستخدمون. ومع هذا التحديث، سيتمكن المستخدمون من إعادة ترتيب منشورات ملفاتهم الشخصية لإعطاء طابع شخصي مميز لحسابهم . حتى الآن، كانت المنشورات في ملفاتهم الشخصية تظهر بترتيب زمني، وكان تثبيت المنشور هو الطريقة الوحيدة لإبقاء المشاركة السابقة في المقدمة حتى بعد نشر مشاركات جديدة. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هدف هذه الخاصية هو منح المستخدمين طريقة لجعل تصميم صفحاتهم أكثر جمالا أو إبراز محتوى معين فوق غيره. لم يكن هذا الإعلان مفاجئا، حيث صرح آدم موسيري، رئيس إنستجرام، في يناير الماضي بأن الشركة تتطلع إلى إطلاق هذه الخاصية. أما بالنسبة لإمكانية نشر المحتوى على صفحة المستخدم من دون بثه على صفحات متابعيك، فتقول إنستجرام إنها تختبر هذه الخاصية حاليا وتخطط لطرحها على نطاق أوسع قريبا. وكتبت موسيري في منشور عبر الإنترنت إن "التعبير الإبداعي قد يكون مزعجا، خاصة عند نشر شيء ما على صفحات المتابعين"، ولذلك تتيح هذه الخاصية الجديدة تسهيل مشاركة المحتوى من دون أن يراه الجميع.

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