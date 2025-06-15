الذكاء الاصطناعي يراقب السرطان بسرعة وتكلفة منخفضة

طوّر علماء من معهد (A*STAR GIS) للجينوم في سنغافورة طريقة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُسمى "Fragle"، تُسهّل وتُسرّع تتبّع السرطان باستخدام فحوصات الدم.

تتطلب هذه الطريقة عينة دم صغيرة فقط، وتُحلّل حجم شظايا الحمض النووي في الدم للكشف عن أنماط مُميّزة تُميّز الحمض النووي للسرطان عن الحمض النووي السليم، مما يُساعد الأطباء على تتبّع استجابة علاج السرطان بدقة أكبر وبوتيرة أسرع. نُشر البحث في مجلة Nature Biomedical Engineering في مارس 2025.

غالبًا ما تتطلب الطرق الحالية لقياس الحمض النووي للسرطان في الدم، المعروف أيضًا باسم الحمض النووي للورم الدائر (ctDNA)، تسلسلًا مُعقّدًا ومُكلفًا للحمض النووي للكشف عن طفرات السرطان الشائعة. ومع ذلك، نظرًا لاختلاف طفرات السرطان بين المرضى، فقد تكون نتائج الاختبارات غير مُتسقة، مما يُصعّب على الأطباء تتبّع استجابة علاج السرطان بفحوصات الدم بفعالية.

يستخدم Fragle الذكاء الاصطناعي لتحليل حجم شظايا الحمض النووي في الدم. يميل الحمض النووي للسرطان إلى إظهار أنماط حجم مختلفة مقارنةً بالحمض النووي السليم، ويمكن لنموذج Fragle AI تحديد هذه الاختلافات باستخدام كميات صغيرة جدًا من الحمض النووي. ونتيجةً لذلك، تتيح هذه الطريقة تتبعًا أسرع وأقل تكلفة للسرطان.

اقرأ أيضا... الذكاء الاصطناعي يحسّن علاج سرطان الرئة

وقد أثبتت هذه الطريقة موثوقيتها العالية، حيث قدمت نتائج دقيقة عبر عينات دم من مئات مرضى السرطان وأنواع مختلفة من السرطان. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الطريقة بتعدد استخداماتها وتوافقها مع معظم تقنيات تحديد أنماط الحمض النووي الشائعة الاستخدام في المستشفيات أو التي يقدمها مقدمو الخدمات التجارية.

المزايا الرئيسية لأداة Fragle

أسرع وأرخص: يوفر Fragle طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمراقبة السرطان من خلال فحوصات الدم، حيث لا يتطلب سوى كمية صغيرة من الحمض النووي. قد تتجاوز تكلفة الاختبارات التجارية التقليدية 1000 دولار سنغافوري، بينما تبلغ التكلفة التقديرية لـ Fragle أقل من 50 دولارًا سنغافوريًا.

متعدد الاستخدامات: يعمل Fragle مع أساليب تحديد ملف تعريف الحمض النووي الشائعة الاستخدام في المستشفيات والمختبرات التجارية، مما يسمح بتبنيه بسهولة وسرعة في سير العمل الحالي.

يكشف عن العلامات المبكرة للانتكاس: يمكن لـ Fragle تحديد الآثار الطفيفة للسرطان المتبقية بعد الجراحة والعلاج (المعروفة باسم الحد الأدنى من المرض المتبقي، أو MRD)، مما يساعد الأطباء على اكتشاف الانتكاس المحتمل مبكرًا.

يوضح الدكتور أندرس سكاندروب، كبير العلماء في مختبر A*STAR GIS لجينوميات السرطان الحاسوبية، والمؤلف الرئيسي لهذا البحث: "كما تتبع العلماء تفشي كوفيد-19 من خلال الكشف عن الجسيمات الفيروسية في مياه الصرف الصحي، يحلل Fragle شظايا الحمض النووي في الدم لمراقبة استجابة علاج السرطان والكشف عن الانتكاس مبكرًا".

وأضاف "على الرغم من مزايا الطرق الحالية، إلا أنها غالبًا ما تكون معقدة ومكلفة. أردنا تطوير نهج أبسط وأيسر تكلفةً وأسهل وصولًا، نهجًا يدعم المراقبة الدقيقة دون زيادة العبء على سير العمل السريري".

يبحث الفريق أيضًا في تحسين حساسية Fragle للكشف عن مستويات أقل من الحمض النووي للسرطان، وهو أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر عن انتكاس المرض لدى مرضى السرطان. ولترجمة هذه النتائج، يتعاون الفريق أيضًا مع المركز الوطني للسرطان في سنغافورة (NCCS) لتحديد الفرص والتطبيقات السريرية. ويخطط الفريق مستقبلًا لاستكشاف كيفية تطبيق Fragle في المستشفيات المحلية لتحسين رعاية مرضى السرطان.

يقول البروفيسور دانيال تان، الاستشاري الأول في قسم الأورام الطبية في المركز الوطني للسرطان في سنغافورة والمؤلف المشارك في الدراسة "نحن متحمسون لبدء دراسات حول كيفية قدرة أساليب مثل Fragle على الكشف المبكر عن انتكاس المرض لدى مرضى سرطان الرئة المحليين".

وقال الدكتور وان يوي، المدير التنفيذي في معهد A*STAR GIS للجينوم في سنغافورة "نحن متحمسون للغاية للإمكانيات التي يوفرها Fragle، لمساعدة أخصائيي الرعاية الصحية لدينا على اكتشاف السرطان وتتبعه بدقة أكبر، ومراقبة العلاجات بفعالية أكبر، مما يؤدي إلى رعاية أفضل لمرضى السرطان. نأمل أن تُترجم أبحاثنا الجينومية إلى منافع صحية، ليس فقط في سنغافورة، بل في جميع أنحاء العالم".