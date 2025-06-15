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شيخة الجابري تكتب: هل من سبيلٍ إلى هدنة؟

شيخة الجابري تكتب: هل من سبيلٍ إلى هدنة؟
16 يونيو 2025 01:42

هل تنتهي الحروب، كيف؟ ومتى؟ ومن الذي سيتبنى هدنة إنسانية تعيد الهدوء للنفوس المتعبة، والقلوب التي أرهقها البث التلفزيوني المباشر، وصوت المذيعين وقرقعة المحاورين، وجلجلة المختلفين وراء الشاشات، ومشاهد الدمار الذي يأتي على الإنسان والعمار، ويأخذ بالبشرية من مختلف الأعمار. من بيده عصا سحرية توقف شلالات الدماء التي تتدفق في عديد من البلدان العربية والإسلامية؟! مشاهد مؤلمة في زمن التطور، والحداثة، والعلم، والذكاء الاصطناعي الذي اعتقدنا أن الوعي فيه سيكون أكبر، وأن الحوار فيه سيتغلب على لغة الأسلحة والنار.
كلما هدأت جبهة ضجّت واشتعلت جبهة جديدة، تجّار الحروب ما إن تُباع بضاعتهم حتى يصدّروا بضائع أخرى أكثر دماراً وقتلاً وإبادة للبشرية وللكائنات الحية، كلما سقط صاروخ، أو هجمت طائرة على أحد المواقع من المواطن العربية بكت قلوبنا أسفاً على بشرٍ يذهبون ضحايا لسياسات ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، وضعٌ مزرٍ يعيشه الإنسان في العصر الحديث.
إن الهدنة مطلوبة سواء كانت مع النفس أم الغير، في السلمِ والحرب، هي فرصة لمراجعة الذات، والقرارات، والنتائج، والمحصّلات، كلّنا يحتاج هدنة ولو مؤقتة، يقرأ في ساعاتها وأيامها ذاته.. ماذا فعل، وإلى أين تمضي به الحياة وطرقها الصعبة. إن الهدنة لا تقتصر على المعارك العسكرية، بل إنها مطلوبة لاستعادة التوازن النفسي، وترتيب الذات، فالعودة من التعب إلى شيء من الراحة مطلب مهم، والالتزام بحماية النفس والعقل والبدن غاية يجب أن نسعى لها جميعاً، ونحن نعيش عصراً من التوترات والتحديات.
لم يعد الزمان هو الزمان، ولا إنسان مرحلة مضت هو الإنسان، فقد تغير كل شيء؛ الأولويات والاهتمامات والطموحات، صار كلُّ واحد يعمل من أجل ذاته، وتفرد بعضنا فاتخذوا لأنفسهم منابر يلقون من خلالها المواعظ، نصّبوا أنفسهم معلّمين ومدرّبين، وبيوتهم من ورق للأسف، اختلطت المفاهيم، وارتفعت وتيرة الضغط على الإنسان من الإنسان، وكأنه في حرب تشبه تلك التي تُسنُّ فيها رؤوس المدافع والصواريخ، لكنها أسلحة نفسية شديدة التأثير، كما هي تلك الأسلحة هائلة التدمير، لا فرق بينها، الإنسان ضحية كلّ ذلك.
من هنا تلمع الضرورة لعقد هدنة يحمي بها المرء ذاته، وأحبته، يذهب من خلالها إلى مساحات من الهدوء والسلام والسكينة المنشودة، نحن في حاجة إلى استنشاق هواء نقي بعيداً عن المعارك العسكرية، والحياتية، والاجتماعية، هدنة نسميها محطة الأمان لنا، ولقلوبنا، ولعقولنا، هدنة بعيدةٌ عن الشاشات والبث المباشر، والاختلافات، والعداوات الإنسانية، فهل إليها من سبيل؟!

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شيخة الجابري
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