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مادة في الشاي والشوكولا قد تساعد على خفض ضغط الدم

كأس من الشاي والشوكولا
15 يونيو 2025 23:43

أظهرت دراسة تحليلية جديدة أن مركّبات الفلافانولات (flavan-3-ols)، الموجودة في الكاكاو والشاي وبعض الأطعمة الشائعة، فعالة للغاية في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مما يجعلها جديرة بالاهتمام في إدارة ارتفاع ضغط الدم.
يُعد تعديل نمط الحياة حاليًا أول طريقة يوصي بها الأطباء لمرضى ارتفاع ضغط الدم. إذا لم يحل هذا الأمر المشكلة، فسيصف الطبيب أدوية تخفض ضغط الدم لتبقيه تحت السيطرة.
في بعض الدراسات الـ 145 العشوائية المُحكمة المُدرجة في تحليل الدراسة التحليلية، كانت التحسينات في وظيفة بطانة الأوعية الدموية مُماثلة لتلك التي تحققت باستخدام أدوية ارتفاع ضغط الدم.
لا يُشير مُعدّو الدراسة إلى أن مركبات الفلافان-3-أولز يُمكن أن تُغني عن الأدوية. ومع ذلك، يُشيرون إلى أن سهولة توافر هذه الأطعمة ومذاقها قد يُقدمان دعمًا إضافيًا مُرحبًا به للشخص الذي يأمل في إدارة ارتفاع ضغط الدم، مما يُقلل من الحاجة إلى أدوية إضافية.
وجد التحليل أن هذه المركبات نجحت في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية لدى الأفراد الأصحاء والأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.
تم ضبط ضغط الدم غالبًا لدى الأفراد الذين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسات التي شاركوا فيها.
نُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية European Journal of Preventive Cardiology.
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أهمية وظيفة بطانة الأوعية الدموية
بطانة الأوعية الدموية هي طبقة رقيقة من الخلايا تُبطّن الأوعية الدموية. وصرحت طبيبة القلب جاين مورغان،  بأن صحة بطانة الأوعية الدموية "تعكس مرونة أو صلابة الشرايين ومدى أدائها لدورها الحيوي في الحفاظ على ضغط دم طبيعي".
وأشارت إلى أن بطانة الأوعية الدموية تعمل "كحاجز يمنع دخول العناصر الغذائية ويمنع دخول السموم، مما يقلل من التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات اللاحقة، ويستجيب للإصابات".
وقالت ميشيل روثينشتاين، أخصائية تغذية متخصصة في أمراض القلب "بصفتي أخصائية تغذية متخصصة في صحة القلب والأوعية الدموية، أرى أن فلافان-3-أولز جزء مهم من نظام غذائي متوازن وصحي للقلب".
أطعمة تحتوي على الفلافان-3-أولز
تُعد فلافان-3-أولز فئة فرعية من الفلافونويدات. وهي متوفرة بشكل أكبر في الأطعمة غير المصنعة، مثل الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر أو ​​الأسود، ومسحوق الكاكاو والتفاح والعنب. 
لا توجد الفلافونويدات في شوكولاتة الحليب أو الشاي المنكه، لأن المعالجة قد تُتلف المركبات أو تُزيلها. لذلك، لا يمكن لأي شوكولاتة أو شاي أن يكونا مصدرًا لهذه المركبات.
وحذّرت روثينشتاين من أنه "عندما تخضع الشوكولاتة أو الشاي لعمليات معالجة مكثفة، مثل إضافة السكر أو التسخين أو معالجات خاصة، فإنها تُفكك أو تُزيل هذه المركبات المفيدة"، وتضيف "عادةً ما تحتوي شوكولاتة الحليب، وكذلك الشاي سريع التحضير أو المنكه، على مستويات أقل بكثير من فلافان-3-أولز بسبب المعالجة المكثفة والمكونات المضافة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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ارتفاع ضغط الدم
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