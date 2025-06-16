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الترفيه

محمد إمام.. ملاكم في «صقر وكناريا»

محمد إمام.. ملاكم في «صقر وكناريا»
17 يونيو 2025 01:45

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما قرر تأجيل مسلسله «حمزة»، يصوّر الممثل محمد إمام حالياً فيلمين جديدين، هما «صقر وكناريا»، و«شمس الزناتي»، والمقرر عرضهما في صالات السينما المحلية والعربية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إمام أن أحداث «صقر وكناريا» تدور في إطار أكشن كوميدي حول ملاكم شاب يخوض العديد من الصراعات في رحلته نحو تحقيق أحلامه. يشاركه البطولة يسرا اللوزي، انتصار، شيكو، ويارا السكري، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.
ويواصل إمام تصوير فيلم «شمس الزناتي»، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ومصطفى غريب، من سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة. ونفى إمام وجود أحداث تجمع بين قصة الفيلم الجديد و«شمس الزناتي»، الذي عرض عام 1991 ولعب بطولته عادل إمام، حيث تدور أحداثه في فترة زمنية سابقة لأحداث الفيلم الأصلي.

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