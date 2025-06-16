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هدى حسين تنتظر «الصحبة الحلوة»

هدى حسين تنتظر «الصحبة الحلوة»
17 يونيو 2025 01:45

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تنتظر الممثلة هدى حسين عرض مسلسلها الجديد «الصحبة الحلوة»، ويشاركها بطولته ميثم الحسيني، وأنوار المنصور، وهو من تأليف عبد الله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، وإخراج محمد دحام الشمري.
تجسّد هدى في العمل شخصية «سدرة عتيج»، التي تعيش حالة من التأرجح بين الحنين إلى الماضي، وبين الحاضر الذي تحاول أن تتأقلم معه بطريقتها الخاصة. وتدور أحداث المسلسل حول لقاء غير متوقع يجمع 3 صديقات بعد فراق دام نصف قرن، لتبدأ بينهن رحلة مليئة بالمشاعر للبحث عن صديقتهن الرابعة الغائبة لسنوات، في سردية تلامس قضايا الذاكرة والصداقة وتبدلات الزمن.
وعلى صعيد المسرح، تواصل هدى عرض مسرحية «عرس الجن»، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، وتمزج بين أجواء الرعب النفسي والكوميديا السوداء. وتدور أحداثها داخل حفل زفاف تقليدي، قبل أن تنقلب مجرياته بشكل مفاجئ إلى سلسلة من الأحداث الغريبة، في تجربة بصرية متكاملة تعتمد على المؤثرات والسينوغرافيا المتقدمة، والمسرحية من تأليف عبد العزيز المسلم، وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولتها محمد العجيمي، وميس قمر.

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