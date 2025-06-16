تطبيق "واتساب" يبدأ بث إعلانات للمستخدمين

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، اليوم الاثنين، أن المستخدمين سيبدأون مشاهدة إعلانات في بعض أجزاء التطبيق، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا بلاتفورمس" الأميركية لتحقيق إيرادات إضافية من التطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.

ستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1,5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر الإعلانات في مكان المحادثات الشخصية للمستخدم، بحسب المطورين.

وقالت "واتساب"، في منشور عبر الإنترنت "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماما ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات". يعتبر هذا التطور تغييرا كبيرا بالنسبة للتطبيق الذي تعهد مؤسساه جان كوم وبريان أكتون عند إطلاقه في 2009 باستمراره خاليا من الإعلانات.

في عام 2014، اشترت شركة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تطبيق "واتساب"، ليغادر كوم وأكتون الشركة بعد ذلك.

وأوضحت "واتساب" أن الإعلانات ستستهدف المستخدمين بناء على معلومات مثل عمر المستخدم، وبلده أو مدينته، واللغة التي يستخدمها، والقنوات التي يتابعها في التطبيق، وكيفية تفاعله مع الإعلانات التي يشاهدها.

وأكد التطبيق أنه لن يستخدم الرسائل الشخصية والمكالمات والمجموعات التي يكون المستخدم عضوا فيها لاستهدافه بالإعلانات.

تعتبر هذه الإعلانات واحدة من ثلاث خدمات إعلانية كشفت عنها "واتساب" اليوم، سعيا منها لتحقيق الربح من مستخدمي التطبيق.

في الوقت نفسه، ستتمكن القنوات التي يتم بثها عبر منصة "واتساب" من فرض رسوم شهرية على المستخدمين مقابل الحصول على تحديثات حصرية.

كما سيتمكن أصحاب الأعمال من الدفع مقابل الترويج لقنواتهم للمستخدمين الجدد.