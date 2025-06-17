روضة السركال: استقبال رئيس الدولة الميدالية الأغلى في «رقعة الشطرنج»

علي معالي (أبوظبي)

أكدت روضة السركال، لاعبة الشطرنج، أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمثابة الميدالية الأغلى لها في مشوارها مع اللعبة، مشيرة إلى أنه أكبر دافع لتقديم الأفضل في مسيرتها لرفع علم الدولة خفاقاً في المحافل الدولة، وقالت: «إنه أكبر وسام على صدري، حيث تدفعني كلمات صاحب السمو رئيس الدولة إلى بذل أقصى ما عندي من أجل وطني الغالي، ودائماً أضع توجيهات سموه أمام عيني لتكون منهاج عمل للنجاح والتفوق والصعود إلى منصات التتويج».

ورغم أن روضة السركال (15 عاماً) ما زالت في بداية مشوارها الرياضي مع لعبة الأذكياء، لكنها وجهت عدة رسائل مهمة، مؤكدة أن الرياضة واحدة من العناصر التي تساهم في نمو وطننا، قائلة: «دولتنا تمنحنا المزيد نحو التألق، ليس فقط في مجال الرياضة، بل في كل المجالات، وعلينا أن نستفيد منها لكي نساهم في نمو وطننا في كافة الميادين».

وقالت: «محظوظون بدعم ورعاية القيادة الرشيدة وحرصها على تشجيع وتحفيز ودعم أبناء الوطن في شتي المجالات، ودون شك، تتويجي بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وتتويجي بجائزة سموها كأفضل رياضية إماراتية كان دافعاً وحافزاً كبيراً لي في مشواري مع الشطرنج».

وأشارت روضة السركال إلى أنها حصلت مؤخراً على لقب «بطلة العرب»، وفازت بلقب «أستاذة دولية كبيرة»، وهو الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات، كما سجلت اسمها في كأس العالم المقبلة للشطرنج، لتتنافس مع أبطال، منهم اثنان فقط من الوطن العربي، لتكون هي الثالثة مع بطلة من مصر وبطل من الجزائر، «وبطبيعة الحال أنا الأصغر عمراً بين أقراني في هذا الحدث الكبير».

وقالت: «نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بيتي الثاني بعد أسرتي في مشواري حتى الآن مع هذه الرياضة التي تشهد حالياً انتشاراً على مستوى الدولة، وهو ما أثمر عن وجود منتخب إماراتي قوي وقاعدة صلبة في لعبة الشطرنج يُمكن من خلاله البناء على مستقبل جميل، في كل الفئات العمرية».

وتابعت: «مسيرتي حافلة بالألقاب ما بين المحلية والخليجية والعربية والدولية والعالمية، وهو ثمرة جهد منظم بين أطراف مختلفة، ولعل البطولة التي لا أنساها كانت وعمري 4 سنوات و4 أشهر، حيث جلست مع هشام الأرغا مدربي الأول، وكانت الجلسة لإقناعي بأنني ما زلت صغيرة على الانضمام إلى قائمة أبناء النادي، وكانت المفاجأة أنني أقنعته بموهبتي في الشطرنج، وبعد 4 أشهر تحدث مع والدتي عن إمكانية السفر معي إلى أوزبكستان لتكون إلى جواري، في بطولة آسيا، ولعبت مع مرحلة 6 سنوات، وكان الهدف منحي ثقة البداية، ولكنني عدت من هناك بالميدالية البرونزية، وكانت الانطلاقة الخارجية الأولى لي في مسيرتي، ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم خضت مشواراً طويلاً مع الألقاب، وكنت أول امرأة عربية تحصل على بطولة العالم عام 2017 بالبرازيل، وأول إماراتية وخليجية تُتوج بلقب (دبليو جي إم) في 2025، وما زال الطريق أمامي طويلاً».

وقالت: «حالة الدفء الأسري التي أعيشها بين الأب والأم، وشقيقاتي الـ 3، مصدر إلهام لمزيد من التألق الخارجي، إضافة إلى توفير نادي أبوظبي للشطرنج كافة مقومات النجاح، لي ولبقية زملائي، وهو ما يجعلنا نقدر لهم ما يقومون به من أجل نهضتنا الرياضية في الشطرنج».