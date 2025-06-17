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الترفيه

اكتشاف مقابر من عصر الفايكينغ في الدنمارك

أرشيفية
17 يونيو 2025 17:00

اكتُشف في شمال الدنمارك نحو 30 قبرا من القرن العاشر تتميز بغنى الزخارف التي تزينها، على ما أعلن متحف مويسغارد في آرهوس (شمال) الثلاثاء.
وعُثر مصادفةً خلال أعمال بناء بالقرب من قرية ليسبيرغ، الواقعة على بُعد سبعة كيلومترات شمال آرهوس، ثاني أكبر مدينة في الدنمارك، على خرز وعملات معدنية وقطع خزفية وصندوق يحتوي على خيوط ذهبية، وهي قطع وصفها الخبراء بأنها "مذهلة".
ويضم الموقع نحو 30 قبرا  يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن العاشر، أي عهد الملك هارالد ذي السن الزرقاء.
وشرح أحد مسؤولي المتحف عالِم الآثار مادس رافن أن هذه القبور مرتبطة على الأرجح بعائلة نبيلة من عصر الفايكينغ (بين القرنين الثامن والحادي عشر) اكتُشفت مزرعتها على بُعد أقل من كيلومتر واحد من موقع المقبرة في أواخر ثمانينات القرن العشرين.
بالإضافة إلى المقتنيات الجنائزية، اكتشف الباحثون بعض الرفات البشرية كالأسنان والعظام.واحتوى قبر يعتقد العلماء أنه يعود لامرأة مهمة على نعش مليء بأشياء زخرفية ومقص.
وقال رافن: "إنه نادر جدا؛ ولا يوجد منه سوى ثلاثة". 
من المقرر أن تنتهي أعمال التنقيب في ليسبيرغ هذا الأسبوع، على أن يبدأ الخبراء بعد ذلك تحليلا علميا شاملا للقطع الأثرية. ومن المفترض أن يُساعد الخشب تحديدا في تحديد تاريخ موقع الدفن بدقة.
كانت آرهوس مركزا ملكيا وتجاريا، ومن أهم مدن الدنمارك خلال عصر الفايكينغ. وكان يربطها طريق بالمزرعة في ليسبيرغ.

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المصدر: وكالات
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