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الترفيه

أحمد حاتم يعود للدراما بـ «العِند»

أحمد حاتم يعود للدراما بـ «العِند»
18 يونيو 2025 01:58

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، يعود أحمد حاتم إلى الدراما التلفزيونية، من خلال تصوير المسلسل الجديد «العِند»، وتشاركه بطولته مرام علي، وهو قصة اجتماعية تتناول أسباب العِناد والاستئثار بالرأي، الذي يؤدي إلى مشكلات على مختلف المستويات.
وعلى صعيد السينما، انتهى أحمد حاتم من تصوير 3 أفلام جديدة، هي «قصر الباشا»، الذي يشارك في بطولته حسين فهمي، صدقي صخر، أحمد فهيم، ومايان السيد، وإخراج محمد بكير، و«حدوتة الأيام الباقية» مع كارمن بصيبص، وإخراج محمد العدل، و«المنبر» مع سامح الصريطي وأيتن عامر، وإخراج أحمد عبدالعال.

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