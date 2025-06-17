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هزاع الرئيسي: أفتخر بـ «سمت ومعاني»

هزاع الرئيسي: أفتخر بـ «سمت ومعاني»
18 يونيو 2025 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي عن سعادته بتجاوز أغنيته «سمت ومعاني» مليون مشاهدة على «يوتيوب» منذ طرحها في عيد الأضحى المبارك، وقال: أفتخر بالصدى الكبير الذي حققته الأغنية عبر الإذاعات المحلية والعربية، والنجاح اللافت الذي حصده الفيديو كليب للأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، لا سيما أنه عمل فني مميز يحمل عبق الكلمات الخالدة، من روائع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أشرف على تنفيذها الشاعر الإماراتي المبدع حسان العبيدلي.
«سمت ومعاني» من توزيع زيد عادل، مكس وماستر حسين بركات، وتريات أحمد طه، وسجلت في استوديوهات «أغاني»، من تصميم وإخراج فاطمه عدنان آل عبدالله، ورؤية موسيقية وألحان الفنانة شريفة أحمد، التي قدمت من خلال هذا العمل توليفة موسيقية تنبض بالمشاعر الوطنية.
واعتبر الرئيسي «سمت ومعاني» بالنسبة له محطة فنية فريدة، طوع فيها صوته لنقل الأحاسيس العميقة التي تحملها كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصورة البصرية الإبداعية التي نفذتها فاطمة عدنان بكل احترافية.
وأكد الرئيسي أنه جاءته ردود أفعال إيجابية من جمهوره وصناع الأغنية في الإمارات، على أداء وتصوير «سمت ومعاني» منذ عرضها في أول أيام عيد الأضحى، وتقول مطلع كلماتها: حايز سمت ومعاني.. حامي كل أشرفه.. برحب به ثماني.. لي ميّز موقفه.. لي للملا ميزاني.

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