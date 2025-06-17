«الأفلام الكورية 2025» ينطلق غداً.. في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تحت شعار «الموسيقى»، تنطلق غداً في الإمارات فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان «الأفلام الكورية 2025»، ويقدم 8 أفلام متنوعة تحمل قصصاً مشوقة تلامس القلوب، في كل من منارة السعديات بأبوظبي من 19 إلى 22 يونيو، ومكتبة محمد بن راشد بدبي من 27 إلى 29 يونيو. ويفتتح المهرجان هذا العام بفيلم «طفيلي» - Parasite، الحائز 4 جوائز أوسكار، هي «السعفة الذهبية»، وأول فيلم غير ناطق بـ«الإنجليزية» يحصد أفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو، كما نال مخرجه بونغ جون جائزة أفضل مخرج.



احتفال ثقافي

يعتبر مهرجان «الأفلام الكورية» احتفالاً ثقافياً بثراء السينما الكورية وفنونها، ويسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين، ويأتي بتنظيم سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافي الكوري في الإمارات، بالتعاون مع منارة السعديات، ومكتبة محمد بن راشد، وهيئة الإعلام الإبداعي، واستوديو الفيلم العربي.







حفلان موسيقيان

تتناول الأفلام المشاركة موضوع الموسيقى كمحور رئيس، حيث تم اختيار الأفلام التي تتميز بموسيقى تصويرية مؤثرة تضفي على الأعمال بعداً شعورياً عميقاً، كما يتضمن المهرجان إحياء حفلين موسيقيين، يتم من خلالها إحياء مجموعة من المقطوعات الموسيقية التصويرية من أفلام كورية شهيرة على خشبة المسرح، ما يتيح للجمهور فرصة فريدة لخوض تجربة العمق العاطفي للسينما الكورية من خلال الموسيقى. وتتضمن العروض مقطوعات موسيقية من الأفلام المعروضة في المهرجان، ومنها معزوفة «في مديح نهر الهان» من فيلم «الوحش»، و«خطوة لا رجعة فيها» من فيلم «قصة أختين»، و«حزام الإيمان» من فيلم «طفيلي».



تاريخ عريق

بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان، قال يونغ هي لي، مدير المركز الثقافي الكوري في الإمارات: يتمتع «الأفلام الكورية» بتاريخ عريق وحافل في الإمارات، فعلى مدى سنوات طويلة عرض باقة من الأفلام الكورية التي نالت صدى لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور المحلي العاشق للسينما الكورية.

وأضاف: نفخر في دورته التاسعة بتوسيع نطاق هذا التفاعل، من خلال تقديم عروض خاصة للأفلام العربية، واستضافة حفلات موسيقية حية لأغاني الأفلام الكورية الأصلية للمرة الأولى. وتعكس هذه الفعاليات المستحدثة التزامنا بتعميق التبادل الثقافي، وخلق تجارب مشتركة من خلال الأفلام والموسيقى.







مركز إبداعي

في إطار التزام المهرجان بالتبادل الثقافي والتعاون الإقليمي، يتضمن برنامج «الأفلام الكورية» في دورته التاسعة، عروضاً خاصة لـ6 أفلام من إنتاج «استوديو الفيلم العربي»، بالتعاون مع «هيئة الإعلام الإبداعي» يوم 21 يونيو في منارة السعديات بأبوظبي. هي: «صوت الذكريات»، «النوتة الأولى»، «أرى امرأة»، «راناباكارا»، «أفلام قادمة»، و«أمة». ويعد «استوديو الفيلم العربي» مبادرة رئيسة تدعم صانعي الأفلام الناشئين في دولة الإمارات، وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً إبداعياً رائداً في المنطقة.



معلمان ثقافيان

تقدم فعاليات وعروض «الأفلام الكورية» في معلمين ثقافيين بارزين، هما منارة السعديات في أبوظبي، وتعرض فيها «سي سي بون»، «سر: لحن غير مروي»، «فتاتي الجميلة ماري»، «جاوريم بلاد العجائب»، «أيام الكلاب»، و«قصة أختين». ومكتبة محمد بن راشد بدبي، وتعرض فيها الأفلام نفسها، إلى جانب فيلمين آخرين هما: «طفيلي» و«المضيف»، بالإضافة إلى إقامة حفل موسيقي حي يوم 27 يونيو.