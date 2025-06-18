ثقافة الإمارات في قلب الصين

بكين (وام)



عبر جناح وطني يعكس غنى المشهد الثقافي الإماراتي وتنوعه، تشارك الإمارات، في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم من سفارة الدولة في بكين، ومشاركة وزارة الثقافة.

ويقدم الجناح المقام تحت عنوان «البيت الإماراتي»، والذي افتتحه حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بحضور مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات الرسمية الإماراتية والصينية برنامجاً غنياً يتضمن ندوات نقاشية ولقاءات مهنية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الزيارات، وتوقيع اتفاقيات تعاون بما يتوافق مع رؤية الدولة للانفتاح على الثقافات حول العالم، وتعزيز مكانة الدولة الثقافية.

وتم تصميم الجناح، بالتعاون مع مكتب المشاريع الوطنية، بشكل مميز يعكس الطابع الإماراتي التراثي، ويتضمن تجربة الضيافة الإماراتية، ويتيح للزوار التعرف على أبرز إصدارات وكتب الناشرين والمؤسسات الإماراتية المشاركة، فيما يتضمن البرنامج الثقافي تنظيم 16 جلسة حوارية ثقافية على مدى أيام المعرض، إلى جانب عرض مجموعة من اللوحات الفنية والخط العربي، وعقد الاجتماعات المشتركة لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الجهات الإماراتية ونظيرتها الصينية.