«هاري بوتر» يحطّ رحاله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، و«ميرال»، بالتعاون «وارنر براذرز ديسكفري جلوبال إكسبيرينسز»، و«بروأكتيف إنترتينمنت»، عن انطلاق الجولة العالمية لمعرض Harry Potter: The Exhibition، الذي يحطّ رحاله للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في العاصمة أبوظبي. ويفتتح في منارة السعديات بجزيرة السعديات يوم الجمعة 25 يوليو المقبل، لتقديم تجربة ترفيهية استثنائية تحتفي بعالم هاري بوتر الخيالي.



رحلة فريدة

يأخذ المعرض الزوّار في جولة متكاملة للتعرف على أشهر الشخصيات، والأماكن، والوحوش التي ظهرت في سلسلة أفلام «هاري بوتر». ويوفّر المعرض فرصة الاطلاع عن قرب على أزياء الشخصيات، والمقتنيات الأصلية، والصور البصرية لمسرحية «هاري بوتر والطفل الملعون»، الحائزة جائزة «توني»، ضمن رحلة فريدة عبر أحدث تقنيات التصميم الغامر والتجارب السحرية المبهرة.



تجربة عالمية

وقال نيكولاس رينا، الرئيس التنفيذي لـ«بروأكتيف إنترتينمنت»: نفخر باستقطاب معرض Harry Potter: The Exhibition في أبوظبي، حيث يسجّل ظهوره الأول في منطقة الشرق الأوسط. وتُقدّم هذه التجربة العالمية لعشاق السلسلة فرصة فريدة للانتقال من الشاشة إلى قلب عالم السحر، من خلال رحلة غامرة مليئة باللحظات الأيقونية والمقتنيات الأصلية والسحر التفاعلي. ومع اقتراب فصل الصيف، يسعدنا أن نوفّر للعائلات والمعجبين والزوار تجربة داخلية لا مثيل لها، تمزج بين فنّ السرد والابتكار والخيال – تحت سقف واحد.







فعاليات متميزة

ويضم المعرض عدداً من الفعاليات المتميزة ضمن صالات متنوعة، منها صالة «من الصفحة إلى الشاشة»، ويُعرض في هذا القسم نسخة الطبعة الأولى من كتاب «هاري بوتر»، وحجر الفيلسوف المحفوظة داخل خزنة مستوحاة من بنك غرينغوتس، معزّزة بعروض فيديو واقتباسات أدبية ملهمة، لتعزيز ارتباط الزوار بالقصة أثناء انطلاقهم في جولة المعرض.

وصالة «قلعة هوغوورتس» التي تقدم تجربة وسائط متعددة غامرة تضم رموزاً أيقونية مثل شجرة الصفصاف الضاربة، والديمينتورز، وخريطة ماراودر، حيث يُمكن للزوار رؤية أسمائهم على الخريطة.



موقع مثالي

وتتيح صالة «بيوت هوغوورتس» للزوار عيش لحظات فريدة لاستكشاف منازل «هوغوورتس» ضمن قاعة احتفالية مزيّنة بشعارات البيوت المصمّمة حديثاً على نوافذ زجاجية ملوّنة مصمّمة بعناية، تتوسطها «قبعة الاختيار» الشهيرة في عالم «هاري بوتر» التي تُعد موقعاً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية. ويتفاعل الزوّار مع فصول «هوغوورتس» الدراسية مع عروض سحر وألعاب رقمية عبر شاشات تفاعلية، وزراعة «الماندريك» في بيت الزراعة، واستخدام العصا الرقمية لهزيمة «البوغارت».



3.3 مليون زائر

جذب معرض «هاري بوتر» أكثر من 3.3 مليون زائر في مختلف أنحاء العالم، منذ عرضه العالمي الأول في فيلادلفيا في فبراير 2022. وقد توجه المعرض إلى مدن رئيسة حول العالم، ويعرض حالياً في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، ومدريد بإسبانيا، وساو باولو بالبرازيل.