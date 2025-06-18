4 خطوات لقضاء عطلة صيفية مثمرة

صناعة محتوى

أوضحت الكاتبة عهود عبدالله المخمري، أم لثلاثة أطفال موهوبين ومؤلفي كتب، أن الإجازة الصيفية، ليست عطلة للراحة فحسب، بل هي بمثابة موسم الحصاد التربوي، المهاري والإنساني خلال العام الدراسي، وقالت: بناء على تجربة شخصية، فقد تحوّلت الإجازة الصيفية لدى أسرتي، من وقت فراغ إلى مشروع ملهم لصناعة المحتوى والقراءة وتقديم المبادرات، حيث ولدت في الإجازة الصيفية فكرة «البداية مع هداية» مع ابنتي هداية صالح، وهي حكواتية وصانعة محتوى. كما ساعدت أبنائي الثلاثة على ترسيخ القراءة وكتابة القصص.

وأضافت: يجب التعامل مع الإجازة كموسم اكتشاف لا كوقت ضائع، ومشاركة الأبناء التخطيط، واتخاذ القرارات، ما يعزّز حسّ المسؤولية لديهم. وترى عهود أن كل طفل يحمل بذرة تميز، وأن الإجازة بمثابة التربة الخصبة، إما أن نرويها بالاهتمام، أو نتركها تجف بالانشغال.



فنون

ترى هناء عمّار، فنانة تشكيلية، أن الإجازة الصيفية فرصة مهمة لتحفيز الأطفال وتعزيز مواهبهم وإكسابهم مهارات عدة في مجالات مختلفة منها الرسم، المسرح، القراءة، تأليف القصص، الموسيقى، والكتابة الإبداعية.

وقالت: لمن يبحثون عن تطوير مهاراتهم في مجال الفنون، هناك طرق عدة يستطيعون من خلالها تحقيق ذلك، من بينها التسجيل في دورات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتحاق بمعاهد متخصّصة في مجالات مختلفة مثل الرسم والتأليف والموسيقى والنحت والتطريز والكروشيه.



ثقة بالنفس

أكدت الفنانة التشكيلية هناء عمّار على الدور الهام الذي تلعبه الفنون في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين الصحة النفسية. وشددت على أهمية الأنشطة التي تعتمد العمل الجماعي، خصوصاً أنها تشجع على التعاون والتواصل وتطوير الشعور بالانتماء.

