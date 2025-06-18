4 خطوات لقضاء عطلة صيفية مثمرة

مع بداية الإجازة الصيفية، أكد اختصاصيون أن هناك عدداً من الخطوات المثمرة، لقضاء عطلة صيفية مفيدة، تسهم في تعزيز التعلم واكتشاف المواهب وترسيخ القيم وتطوير الذات، ومنها 4 خطوات رئيسة، هي تعلم اللغات، تطوير المهارات، العمل التطوعي، وصناعة المحتوى.
تعلم لغات أوضحت وفاء الشامسي، معلمة، أنه ليس هناك وقت أفضل من الإجازة الصيفية لتطوير المعرفة والالتحاق بدورات تدريبية، بحيث يمكن للطلاب الالتحاق ببرنامج مكثّف لتعلم اللغتين العربية والإنجليزية لمساعدتهم على بناء مهاراتهم اللغوية للتطبيقات الجامعية. ويمكن للطلاب الاستفادة من برنامج دراسات تأسيسية، يساعد على رفع مستوى مؤهلاتهم، والمشاركة في الأنشطة خارج المناهج الدراسية مثل المهرجانات الصيفية، وفعاليات النوادي الطلابية التي تنظمها مختلف الجامعات والمراكز التعليمية، والاستفادة من المكتبات والدورات التثقيفية.
تطوع أكد الدكتور عبداللطيف العزعزي، استشاري في تطوير الذات، أن العطلة الصيفية تُعد فرصة مناسبة للأطفال والشباب لتعزيز قيم العمل الجماعي، من خلال الانخراط في العمل التطوعي والتخطيط للأنشطة المجتمعية، مثل قيادة حملات تنظيف الأحياء والحدائق والشواطئ، أو دعم الأسر المحتاجة، ما يجعلهم يشعرون بأنهم شركاء في خدمة المجتمع. وأشار إلى أن العمل التطوعي يسهم في تطوير المهارات القيادية للأجيال، ومواجهة التحديات أثناء تنفيذ المبادرات.