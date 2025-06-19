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«حشمة وأناقة» يحتفي بتراث الإماراتية

«حشمة وأناقة» يحتفي بتراث الإماراتية
20 يونيو 2025 01:00

أبوظبي (وام)

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أطلقت هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، برنامجاً ثقافياً وتراثياً يحمل عنوان «حشمة وأناقة»، وذلك ضمن مبادرة (X71)، في مركز نبض الفلاح التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مستهدفاً الفتيات من عمر 14 عاماً فما فوق، ويتضمن ورشاً فنية وتراثية متنوعة، تتيح للفتيات التعرف إلى عناصر بارزة من التراث الإماراتي الأصيل ضمن أجواء تفاعلية مستوحاة من البيئة المحلية.
ويُسلط البرنامج الضوء على مفاهيم الحشمة والأناقة في الزي الإماراتي النسائي التقليدي، بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية للمرأة، ويهدف إلى ربط الفتيات بجذورهن التراثية، من خلال تقديم سلسلة من الورش التفاعلية التي تجمع بين الأصالة وروح العصر، وتُعيد إحياء الحرف النسائية الإماراتية في قالب تعليمي وتجريبي جذاب.

أبوظبي
الأناقة
هيئة أبوظبي للتراث
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
التراث الإماراتي
تراث الإمارات
الزي الإماراتي
الزي الشعبي الإماراتي
دائرة تنمية المجتمع
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