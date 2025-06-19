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إجراء عملية جراحية عن بعد من أطول مسافة في العالم

الطبيب أثناء العملية الجراحية عن بعد
19 يونيو 2025 21:16

خضع مريض بالسرطان في أنغولا "بنجاح" لأول عملية جراحية روبوتية في أفريقيا، أجراها مِن بُعد طبيب موجود في الولايات المتحدة، أي على مسافة 11 ألف كيلومتر، على ما أفاد المستشفيان المعنيان.
وأوضح المستشفيان أن عملية استئصال البروستاتا، التي أُجريت في 14 يونيو الجاري، كانت أيضا الأولى في العالم تُجرى من مسافة مماثلة.
وقال مدير مستشفى "كومبليكسو هوسبيتالار كارديل دوم ألكسندر دو ناسيمنتو" في العاصمة لواندا، الذي خضع فيه المريض للعملية في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن العملية "سارت على ما يرام". وبعد ثلاثة أيام منها، تمكن المريض فرناندو دا سيلفا (67 عاما) من العودة إلى منزله.
وأجرى العملية "بنجاح" فيبول باتيل المدير الطبي لـ"غلوبل روبوتيكس إنستيتيوت" التابع لمستشفى "أدفنت هيلث سيليبريشن" في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).
وأشار مستشفى "أدفنت هيلث سيليبريشن"، في بيان أمس الأربعاء، إلى أن "العملية الجراحية أُجريت من على مسافة تقارب 11 ألف كيلومتر، مما يجعلها العملية التي تجرى من أطول مسافة في العالم حتى اليوم".
وبحسب المستشفى الأنغولي، كانت هذه "أول عملية جراحية مِن بُعد تُجرى في أنغولا وأفريقيا".
وأوضح المركز أن فريقا متعدد التخصصات من الجراحين وأطباء التخدير والممرضين والمهندسين وأحد أعضاء فريق باتيل كانوا حاضرين في غرفة العمليات في لواندا.
ويُعدّ سرطان البروستاتا السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان لدى الرجال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق المرصد العالمي للسرطان.
وتعاني دول أفريقية عدة من محدودية الإمكانات اللازمة للكشف المبكر والجراحة المتخصصة.
وأعرب باتيل عن ارتياحه للعملية التي أُجريت، واصفا إياها بأنها "خطوة رائعة إلى الأمام، ليس فقط من الناحية التكنولوجية، بل في تعزيز المساواة الصحية العالمية".
وأضاف أنها "خطوةً حاسمة نحو توفير جراحة عالية الجودة للمجتمعات النائية والريفية والمحرومة (...) وهذا أكثر من مجرد ابتكار. إنه قفزةٌ إنسانيةٌ إلى الأمام". 

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