«إيمج نيشن أبوظبي» تكشف عن «حوبة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» بالتعاون مع شركة الإنتاج الأميركية «سبوكي بيكتشرز» عن إنتاج الفيلم الروائي الجديد «حوبة»، من إخراج الإماراتي ماجد الأنصاري.

«حوبة» من نوعية أفلام التشويق والرعب النفسي، ويشكّل علامة فارقة في مسار تطوير سينما الرعب في المنطقة. والمقرر أن يُعرض في صالات السينما المحلية 30 أكتوبر المقبل. يشارك في بطولته بدرية محمد، سارة طيبة، جاسم الخراز، والموهبة الصاعدة إيمان دغز. وتدور أحداثه حول زوجة تبدأ في ملاحظة سلوكيات غريبة داخل منزلها، ما يضعها في مواجهة مع ظواهر خارقة للطبيعة تهدد حياتها العائلية.



وقال بن روس، الرئيس التنفيذي لدى «إيمج نيشن أبوظبي»: يمثل فيلم «حوبة» تجربة سينمائية مؤثرة تبرز الإمكانات المتقدمة للسرد القصصي الإماراتي على الساحة العالمية. ويسعدنا التعاون مجدداً مع المخرج ماجد الأنصاري لتقديم عمل يتّسم بالجرأة والعمق، ويجذب الجمهور من خلال رؤية فنية متقنة.



وقال ماجد الأنصاري: سعيت في «حوبة» إلى تقديم حكاية تنبض بالمشاعر، مشحونة بالتوتر، وتسلط الضوء على تلك اللحظة الفاصلة، التي ينقلب فيها الإحساس بالأمان إلى قلق، فالعمل بمثابة تأمل بصري ووجداني بين الحب والخوف.



وقال ستيفن شنايدر، المؤسّس المشارك لـ«سبوكي بيكتشرز»: «يجسّد فيلم «حوبة» نوعية الأعمال التي نحرص على دعمها، فقد نجح الأنصاري في نسج حكاية مشحونة بالعاطفة والتوتر، وتحمل بُعداً إنسانياً عالمياً. نحن متحمسون للمشاركة في مشروع يتجاوز القوالب التقليدية لأفلام الرعب والتشويق، ويبرز صوتاً سينمائياً جديداً يتمتع بقوة حقيقية ضمن هذا النوع».