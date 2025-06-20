السبت 21 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«إيمج نيشن أبوظبي» تكشف عن «حوبة»

«إيمج نيشن أبوظبي» تكشف عن «حوبة»
20 يونيو 2025 12:42

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» بالتعاون مع شركة الإنتاج الأميركية «سبوكي بيكتشرز» عن إنتاج الفيلم الروائي الجديد «حوبة»، من إخراج الإماراتي ماجد الأنصاري.
«حوبة» من نوعية أفلام التشويق والرعب النفسي، ويشكّل علامة فارقة في مسار تطوير سينما الرعب في المنطقة. والمقرر أن يُعرض في صالات السينما المحلية 30 أكتوبر المقبل. يشارك في بطولته بدرية محمد، سارة طيبة، جاسم الخراز، والموهبة الصاعدة إيمان دغز. وتدور أحداثه حول زوجة تبدأ في ملاحظة سلوكيات غريبة داخل منزلها، ما يضعها في مواجهة مع ظواهر خارقة للطبيعة تهدد حياتها العائلية.


وقال بن روس، الرئيس التنفيذي لدى «إيمج نيشن أبوظبي»: يمثل فيلم «حوبة» تجربة سينمائية مؤثرة تبرز الإمكانات المتقدمة للسرد القصصي الإماراتي على الساحة العالمية. ويسعدنا التعاون مجدداً مع المخرج ماجد الأنصاري لتقديم عمل يتّسم بالجرأة والعمق، ويجذب الجمهور من خلال رؤية فنية متقنة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة


وقال ماجد الأنصاري: سعيت في «حوبة» إلى تقديم حكاية تنبض بالمشاعر، مشحونة بالتوتر، وتسلط الضوء على تلك اللحظة الفاصلة، التي ينقلب فيها الإحساس بالأمان إلى قلق، فالعمل بمثابة تأمل بصري ووجداني بين الحب والخوف.


وقال ستيفن شنايدر، المؤسّس المشارك لـ«سبوكي بيكتشرز»: «يجسّد فيلم «حوبة» نوعية الأعمال التي نحرص على دعمها، فقد نجح الأنصاري في نسج حكاية مشحونة بالعاطفة والتوتر، وتحمل بُعداً إنسانياً عالمياً. نحن متحمسون للمشاركة في مشروع يتجاوز القوالب التقليدية لأفلام الرعب والتشويق، ويبرز صوتاً سينمائياً جديداً يتمتع بقوة حقيقية ضمن هذا النوع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
علوم الدار
محمد بن راشد يستذكر والده في فصل مؤثر من كتابه "علمتني الحياة"
اليوم 15:57
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
علوم الدار
ألمانيا تشهد موجة حر شديدة
اليوم 15:10
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يفرض السيطرة الثلاثية على «توب 10» في بلجيكا
اليوم 15:00
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
علوم الدار
أبوظبي تستضيف جلسة برلمانية «إماراتية - أوروبية» واجتماعاً «خليجياً - أوروبياً» لترسيخ التعاون
اليوم 14:51
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
الرياضة
«الرجبي» يجدد آمال «المونديال» بالفوز على كوريا
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©