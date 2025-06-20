«الأفلام الكورية 2025».. سينما وموسيقى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

للمرة الأولى وفي دورته التاسعة التي انطلقت مساء أمس الأول في منارة السعديات بأبوظبي، يمزج مهرجان «الأفلام الكورية 2025» بين السينما والموسيقى، ويضيء عبر أفلامه المختارة بقصصها المتنوعة بين الاجتماعية والعاطفية والتشويق والأنيميشن، على الموسيقى التصويرية المؤثرة التي تُضفي على الأعمال بعداً شعورياً عميقاً. كما يتضمن المهرجان للمرة الأولى أيضاً، إحياء حفلين موسيقيين في كل من أبوظبي ودبي، يتم من خلالها إحياء مجموعة من المقطوعات الموسيقية التصويرية من أفلام كورية شهيرة على خشبة المسرح، مما يتيح للجمهور فرصة فريدة لخوض تجربة العمق العاطفي للسينما الكورية من خلال الموسيقى.

وافتتحت فعاليات المهرجان في منارة السعديات، بفيلم «طفيلي» - Parasite، الحائز 4 جوائز أوسكار، هي «السعفة الذهبية» كأفضل فيلم، وأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد أفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو، كما نال مخرجه بونغ جون جائزة أفضل مخرج. وهو فيلم كوميديا سوداء صدر عام 2019 من إخراج بونغ جون، وشارك في كتابة السيناريو مع هان جين وون، ومن بطولة سونغ كانغ هو، لي سون كيون، تشو يو جونغ، تشوي وو شيك، بارك سو دام، جانغ هاي جين، بارك ميونغ هون، ولي جونغ يون. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حول عائلة فقيرة وعاطلة عن العمل، تُقيم داخل شقة صغيرة، وفي يوم ما تتغير حياتها كلياً، عندما يلتحق الابن بوظيفة مدرس لابنة عائلة ثرية، وبعد تخطيط محكم، يصبح أفراد اﻷسرة الفقيرة، المكوّنة من أب وأم وابن وابنة، عاملين لدى العائلة الثرية.‎

6 أفلام

وبمناسبة انطلاق الدورة التاسعة من «الأفلام الكورية»، بتنظيم سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافي الكوري في الإمارات، بالتعاون مع منارة السعديات، ومكتبة محمد بن راشد، وهيئة الإعلام الإبداعي، واستوديو الفيلم العربي، والذي يستمر في أبوظبي حتى 22 يونيو الجاري، لينتقل إلى دبي ويعرض أفلامه في مكتبة محمد بن راشد من 27 إلى 29 يونيو، قالت ميثاء خليفة، مدير قسم المختبر الإبداعي في «هيئة الإعلام الإبداعي» في أبوظبي: نفتخر في «هيئة الإعلام الإبداعي» بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، في الدورة التاسعة من المهرجان المتميز «الأفلام الكورية»، من خلال عرض 6 أفلام من إنتاج «استوديو الفيلم العربي» هي: «صوت الذكريات»، «النوتة الأولى»، «أرى امرأة»، «راناباكارا»، «أفلام قادمة»، و«أمة»، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتطوير المواهب السينمائية الشابة في أبوظبي.

وتابعت: نسعى دائماً إلى تقديم مبادرات والمشاركة في فعاليات فنية وأنشطة سينمائية، تسهم في تبادل الثقافات والخبرات، لدعم صانعي الأفلام الناشئين ورعاية صناعة السينما في دولة الإمارات، مما يرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً إبداعياً رائداً في المنطقة.

برامج مستحدثة

وقال يونغ هي لي، مدير المركز الثقافي الكوري في الإمارات: يأتي مهرجان «الأفلام الكورية» هذا العام بعدد من البرامج المستحدثة، التي تثري الفن الكوري من سينما وموسيقى، وفي الوقت لصنع تجارب فنية مشتركة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، وتعميق أواصر الصداقة بين البلدين، وهنا أود أن أعرب عن خالص امتناننا لـ «هيئة الإعلام الإبداعي»، و«استوديو الفيلم العربي» على التعاون المثمر، والشراكة المتميزة بعرض 6 أفلام من إنتاج «استوديو الفيلم العربي»، في خطوة فريدة من نوعها بتقديم أفلام عربية ضمن المهرجان. وسيواصل المهرجان تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، من خلال القصص المشتركة والقيم النبيلة.

وأضاف: يقدم المهرجان هذا العام 8 أفلام متنوعة هي «سي سي بون»، «سر: لحن غير مروي»، «فتاتي الجميلة ماري»، «جاوريم بلاد العجائب»، «أيام الكلاب»، «قصة أختين»، «المضيف»، و«طفيلي»، والتي تحمل قصصاً تحتفل بالثقافة الكورية، وتحتفي بالموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام التي تتناول موضوع الموسيقى كمحور رئيس.



اختيار مثالي

أشار يونغ هي لي، مدير المركز الثقافي الكوري في الإمارات، إلى أن اختيار فيلم «طفيلي» في افتتاح الدورة التاسعة، كان مثالياً، خصوصاً بعدما حقق العمل نجاحاً عالمياً لافتاً، وحصد جوائز عدة، منها 4 جوائز أوسكار. وقال: لقد صنع بونغ جون، مخرج الفيلم، التاريخ للسينما الكورية، بفوزه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي طويل، بفضل رؤيته الفنية العميقة.



حفل موسيقي

يقام غداً على مسرح منارة السعديات في أبوظبي، حفل فني حي للموسيقى التصويرية للأفلام الكورية، ويتضمن العرض مقطوعات موسيقية لمعزوفات «في مديح نهر الهان» من فيلم «الوحش»، و«خطوة لا رجعة فيها» من فيلم «قصة أختين»، و«حزام الإيمان» من فيلم «طفيلي».